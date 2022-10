Maouloud 2022 : Le pari gagné de Cherif Ousmane Madani Haidara - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Maouloud 2022 : Le pari gagné de Cherif Ousmane Madani Haidara Publié le dimanche 9 octobre 2022 | L’Indépendant

Tweet





À l’instar des autres pays du monde, le Mali a commémoré la naissance du prophète Mahomet (swt) ce samedi 08 octobre 2022. Au stade du 26 mars de Yirimadjo dans la commune VI du district de Bamako, le Président du Haut Conseil Islamique, Chérif Ousmane Madani Haidara, a animé son traditionnel prêche qui a réuni plusieurs centaines de milliers de fidèles venus d’ici et d’ailleurs.



Ayant comme thème principal : « la paix et la cohésion sociale », la commémoration du Maouloud 2022 a eu tous ses parfums pour la fédération An sardine de Chérif Ousmane Madani Haidara non moins le Président de la plus importante organisation islamique du pays.



C’est Dieu seul qui peut aider le pays à surmonter ces difficultés et l’assistance de Dieu est cautionnée à l’union. Dieu assiste toute association d’hommes même si elle est composée de mécréants dans ce monde. Le Mali a besoin de l’union aujourd’hui », a-t-il rappelé.



Par ailleurs la célébration du maouloud a coïncidé avec la compétition interclub de la CAF, ces deux évènements majeurs pour le Mali qui se déroulent dans la même journée sur le même stade a suscité beaucoup de débat. Malgré les rumeurs un compromis a été trouvé.



Ce Maouloud 2022, marquant l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, a été célébré avec ferveur, en priant pour le silence définitif des armes.



Kady MAIGA



Source : l’Indépendant