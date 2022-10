Au nom de la rectification: vivement des délégations spéciales en lieu et place des maires ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Au nom de la rectification: vivement des délégations spéciales en lieu et place des maires ! Publié le lundi 10 octobre 2022 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par AS

Rencontre générale de la tribu Kel Ansar

Bamako, le 08 octobre 2022. Le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, a présidé la rencontre générale de la tribu Kel Ansar au CICB Tweet



Pour des raisons de mauvaise gestion et de spéculation foncière, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation doit mettre fin au mandat de tous les maires. À la justice, les plaintes foisonnent contre les spéculateurs fonciers.

Au nom de la rectification, le système de gouvernance doit être rectifié. Si le président de la transition ne veille pas sur le mode de gouvernance à appliquer, c’est-à-dire le changement, le Mali peut à tout moment basculer dans la violence à cause des décisions de justice mal rendues.

Rappelons qu’au Rwanda, la guerre civile à commencer par la justice. Le peuple s’est rendu justice en exécutant des juges et leur famille. Aujourd’hui, c’est un ras-le-bol.



Gao, zone rouge: La société de transfert d’argent NITA attaquée à 500 mètres du GMS et de la gendarmerie nationale

La société de transfert d’argent NITA est logée dans la cour de la compagnie de transport Rimbo, tout juste près de l’hôpital de Gao, à côté du Groupement mobile de sécurité (GMS) de la police nationale, non loin de la gendarmerie nationale et d’autres forces de sécurité. Cette situation persiste et gagne du terrain, sans aucune mesure prise par le gouverneur de la région de Gao, le général Moussa Traoré.

NITA se trouve en toute sécurité au regard de son emplacement (police, gendarmerie, hôpital). Il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette attaque à mains armées: la gare et la compagnie de transport Rimbo appartiennent à qui ? NITA située dans le giron des forces armées ? Une complicité tacite quelque part ?

Enfin, le butin à partager entre combien de personnes? Si le ministre de la Défense et des Anciens combattants ne change pas de stratégies le Nord du Mali deviendra un nomansland. Le Mali perdra la région de Gao à cause d’une mauvaise administration caractérisée par un incivisme généralisé et une dépravation des mœurs.



Ouatagouna: des camions citernes attaqués

Un convoi de plusieurs camions de marchandises et de citernes transportant du carburant a été attaqué dans la commune rurale de Ouatagouna, précisément dans le village de Bintia. Bintia est située entre Ansongo et Labbezenga, où les Forces armées maliennes (FAMa) sont présentes. Les camions citernes ont été vidés de leurs contenus. Certains incendiés. Leurs chauffeurs tués par leurs agresseurs. Rappelons que c’est dans les zones contrôlées par les FAMa que les vols de bétails sont fréquents. Récemment, c’est dans la commune rurale de Djebock que les populations ont été expropriées de leurs bétails en présence des FAMa.