Tièbani : 4 braqueurs présumés mis aux arrêts après des échanges de tirs avec la police Publié le lundi 10 octobre 2022 | Le Pays

Les policiers en patrouille ont assisté, tôt le matin du mercredi 5 octobre 2022 à Tièbani, dans la commune rurale de Kalaban-Coro, à des échanges de tirs entre eux et des braqueurs. La riposte des éléments du commissariat de police de Kalaban-Coro a permis l’arrestation suivie de la découverte d’une bande de 4 braqueurs.



Tout est parti d’une patrouille que les policiers étaient en train d’effectuer pour la sécurité des habitants de ce quartier périphérique de Bamako, capitale du Mali. Une opération au cours de laquelle des suspects circulant sur des motos n’ont pas hésité à tirer sur des policiers en patrouille dans la zone. Les agents ont aussitôt riposté avec professionnalisme. Se voyant dans une posture de défaite face aux éléments du commissariat de police de Kalaban-Coro, les individus armés ont finalement pris la poudre d’escampette sous la puissance du feu des policiers, a-t-on appris. D’une source digne de confiance, il ressort que « les faits se sont passés tôt le matin le 5 octobre dernier, aux environs de 6 heures, à Tièbani. Six (6) individus circulant sur trois (3) motos ont ouvert le feu sur une équipe des éléments du commissariat en patrouille qui sillonnaient la zone. La riposte ne s’est pas fait attendre. Les assaillants ont alors pris la tangente. Dans leur fuite, ils ont abandonné leur moto pour poursuivre le chemin à pied, espérant qu’ils allaient échapper avec cette stratégie. Mais l’un d’entre eux a pu être arrêté et conduit devant le commissariat de Kalaban-Coro », rapporte la même source. Le suspect arrêté répond à l’identité d’un certain N. Traoré. Ce dernier est un élève qui fait la 2ème année en électromécanique et est domicilié à Kalaban-Coro-Kouloubléni. Ainsi, l’équipe de patrouille a récupéré les trois (3) motos abandonnées sur place par les bandits fuyards. Interrogé par les policiers du commissariat, le nommé N. Traoré a révélé être membre d’un groupe de braqueurs comprenant quatre (4) individus. Après avoir entendu cette révélation, les éléments dotés du savoir-faire ont mis leur expérience en pratiques. Chose qui a finalement porté fruit. C’est ainsi qu’au lendemain des échanges de tirs, c’est-à-dire courant le jeudi 6 octobre dernier, aux environs de 2 heures du matin, les éléments du commissariat ont procédé à l’interpellation de trois (3) autres individus composés d’un complice et de deux coauteurs de la scène ayant opposé les policiers en patrouille aux bandits armés à motos. Les quatre (4) individus ont été interpellés, placés en garde-à-vue, puis déférés devant le parquet territorialement compétent.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS