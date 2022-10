Plan d’action du cadre de la réfondation de l’Etat Expliqué aux cadres de l’amdinistration, collectivités, institutions, autorités indépendantes pour sa mise en œuvre efficiente - abamako.com

Publié le lundi 10 octobre 2022 | Les Echos

Cérémonie de présentation officielle du rapport final de l`évaluation interne des partis politiques sur le programme NDI "Gagnez avec les femmes"

Bamako, le 24 mai 2022. L`Institut National Démocratique (NDI) a procédé à la présentation officielle du rapport final de l`évaluation interne des partis politiques sur son programme "Gagnez avec les femmes". C`était à l`hôtel Azalaï Salam sous la présidence du ministre de la Refondation de l`Etat chargé des relations avec les institutions M. Ibrahim Ikassa MAÏGA.





Le Ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maiga,son homologue délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Docko, et du Sécrétaire général du Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Yaya Gologo, a présidé, le vendredi, 7 Octobre 2022, au Centre International de Conférencde Bamako (CICB), la séance de présentation d’échanges, d’appropriation du Cadre stratétgique de la réfondation de l’Etat.Elle (rencontre) se situe dans le cadre de la vulgarisation auprès de toutes les forces vives de la nation à Bamako, dans les régions, dans les collectivités territoriales, et dans les pays de résidence deL’objectif visé par la présente rencontre sur cadre stratégique de la réfondation, a justifié à l’entame de ses propos, Ibrahim Ikassa Maiga, est d’assurer un véritble processus de réfondation du Mali à travers la mise en œuvre des récommnadations des Assises Nationales de la Réfondation (ANR). Ont pris part aux discussions, les cadres de l’administration publique, des collectivités, des institutions, les autorités indépendantes pour leur implication forte afin de réussir le défi de la mise en œuvre du cadre. C’est après la première réunion du comité de pilotage stratégique avec tous les secrétaires généreaux sa, qu’il a été établi un chronogramme d’activirti de ces plans d’actions. «Cela aussi nous permettra, de la vulgariser auprès de toutes les forces vives de la nation à Bamrritoriales, dans les pays de résidences des matat», a indiqué le ministre. En tant que dépositaires de l’administration, épine dorsale de l’action gouvernemnetale, dit le ministre Maiga, c’est sur vous que l’Etat compte pour la satisfaction du dévoir de redevabilité des autorités de la transition et le respect de l’engagement pris vis-à-vis du peuple malien à travers une mise en œuvre efficiente du plan d’action de la réfondation de l’Etat. Le Pr Ikassa Maiga, a, pour ce faire, invité les dits acteurs, à se consédirés commes des soldats endéré vous chacune et chacun comme un soldat en mission du peuple. Déjà que, dit Ikassa, l’une des actions prioritaires du cadre stratégique de la réfondation de l’Etat, appelle, je cite: «à une instauration du service militaire obligatoire pour toutes les nouvelles recrues de la fonction publique. Désormais, c’est la fonction publique qui sera un corps paramilitaire. Car nous avons vu la pronfondeur de la crise qui nous a atteints. Ça veut dire que nous devons être aux avants gardes désormais pour prendre soin de l’Etat et de notre peuple à tout point de vue. Je suis au demeurant persuadé que la synergie d’action des forces vives maliennes nous permettra de relever le défi de la réfondation pour un Mali souverrain et émergent », a appuyé le ministre Ibrahim Ikassa Maiga. Yéhia Ahmed, le commissaire au développement institutionnel, a, dans son exposé synthétique du contde l’Etatn fait savoir que le document en question comporte cinq piliers et quatre principes directeurs. Sa mise, dit-il, en œuvre va nécessiter la bagatelle de plus de 4800 milliards de Fcfa sur dix ans. «Il sera évalué à mis parcours de cinq ans avant son évaluation finale», a-t-il indiqué. Après son exposé, une séance d’interaction a été ouverte entre les participants et aux ministres et à son équipe d’appui, pour permettre une meilleure maitrise du document, mais aussi en vue de relever les éventuelles appréhensions, les observations, et les contributions en termes d’amélioration du document.Yaya Gologo, a, au nom du ministre du travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, salué l’implication de l’administration dans la mise en œuvre du cadre stratégique de la réfondation. Il a promis l’accompagenement, le soutien des administrateurs pour aider les autorités à mettre en action concrète le cadre pour refonder notre pays. Le Ministre Ikassa a adressé sa profonde gratitude à tous les agents de l’administration, des collectivités, d’institutions, mais aussi aux collaborateurs du président de la transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goita qui s’est personnellement impliqué pour peaufiner et donner une lecture plus claire au document. «Un outil qui va permettre d’impulser le changement dans tous les segements de notre pays», a –t-il conclu. H.B