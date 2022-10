Election de Mossadeck Baly à la tête du Patronat : Un ouf de soulagement pour le secteur privé malien - abamako.com

Election de Mossadeck Baly à la tête du Patronat : Un ouf de soulagement pour le secteur privé malien Publié le lundi 10 octobre 2022 | Le Sursaut

Depuis le 1er octobre 2022, Mossadeck Bally PDG de Groupe Azalai Hotels, est à la tête du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM). Avec plus de 90% de voix exprimées en sa faveur, Mossadeck fait l’unanimité au sein des hommes d’affaires et des opérations économiques du Mali. Cette élection fera sans doute du bien au secteur privé du Mali, longtemps plongé dans la léthargie pour cause de crise postélectorale entre Mamadou Sinsi Coulibaly et Amadou Diadié Sankaré.



Elu à un mandat de cinq ans avec 90,70% de voix, Mossadeck Bally suscite beaucoup d’espoir pour sortir le secteur privé malien de sa torpeur. Ce magnat de l’industrie hôtelière est connu grâce à son leadership, sa sagesse et son courage à transformer les problèmes en solutions. Le CNPM (Conseil National du Patronat du Mali) qui traversait sa plus grave et complexe crise de son histoire vient d’hériter d’un Président dont les réputations intellectuelle, morale et professionnelle ne souffrent d’aucune ambigüité, à savoir Mossadeck Bally. Déjà, il est désigné comme le chef rassembleur, pour ramener le calme et la cohésion au sein du secteur privé malien.



Donc après son élection, Mossadeck Bally est vivement attendu sur le terrain de la réconciliation, c’est-à-dire, appeler à l’union et à l’unité de tous les Patrons du Mali. Comme il a eu à le reconnaître lui-même, qu’il ne s’agit pas de ne pas tomber, mais de pouvoir se relever. Pour lui, c’est le moment pour son nouveau bureau de rassembler tout le monde et pour ce faire, il entend tendre la main à tous les acteurs du secteur privé malien. Surtout en un moment où notre pays et son économie se portent mal. « Nos entreprises se portent très mal et c’est le temps de se projeter comment relever notre pays, notre économie et nos entreprises », a-t-il martelé. Il n’a pas manqué à inviter les membres de son bureau à faire tout pour servir et faire honneur au secteur privé malien.



Adama Tounkara