Attaque du Poste de Contrôle de Bla du vendredi 30 Septembre : Pas de perte en vie humaine mais des dégâts matériels à déplorer ! Publié le lundi 10 octobre 2022 | Le Sursaut

Le vendredi 30 Septembre 2022, vers 19h, le Poste de Contrôle de Bla qui est à 2 Km de la ville du cercle de Bla a été la cible d’attaque perpétrée par des individus non identifiés. Le bilan fait, à ce jour, 8 motos calcinées et d’autres dégâts matériels constatés. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, selon la source officielle.



C’est en début de la soirée du vendredi 30 Septembre dernier que 8 individus sur 4 motos ont ouvert le feu sur le Poste de Contrôle de Bla sur la route de Ségou. Ainsi, selon notre source sur place, ce sont deux agents des douanes qui ont tenu têtes à ces personnes armées leur empêchant d’arriver à leurs fins.



« Pas de perte en vies humaines ni de blessés mais huit (8) motos ont été brulées et calcinées par ces bandits avec d’autres dégâts matériels dans le Poste. Puis il y a eu des patrouilles de la Garde Nationale, de la Police et de la Gendarmerie » nous a informé notre source locale. Qui a indiqué que cette menace d’attaque planait depuis le 20 septembre. D’où le motif par les autorités locales de la zone à surseoir à la tenue des festivités du 22 septembre, jour de la fête de l’Indépendance du Mali dans le Cercle de Bla.



Selon notre source, lors de cette attaque, les assaillants sont venus de la direction de Ségou et sont retournés par le même chemin après avoir commis leur sale besogne.



Aux dernières nouvelles, après la visite sur les lieux des autorités de la 4ème région, la situation est sous contrôle et la population plus que jamais rassurée vaque à ses occupations.



Par Mariam Sissoko