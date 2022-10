La pression des terroristes réduite par les FAMA : Abou Anass interpellé et plusieurs autres neutralisés - abamako.com

La pression des terroristes réduite par les FAMA : Abou Anass interpellé et plusieurs autres neutralisés Publié le lundi 10 octobre 2022 | Le Sursaut

Dans le cadre de la montée des FAMa, l’Etat-major général des armées du Mali à travers la DIRPA (Direction de l’information et des Relations Publiques des Armées) a publié un communiqué vendredi pour informer l’opinion nationale sur les bilans enregistrés ces derniers jours à l’issue de certaines opérations militaires récentes dans le pays.



Dans ce communiqué, l’Etat-major général des armées fait savoir que les FAMa poursuivent les actions contre les groupes terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l’Opération Kélétigui malgré les contraintes liées à la période hivernale. Et depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 22 septembre, les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes se résument comme suit :



« Le 27 septembre 2022 dans le théâtre Centre de l’Opération Maliko, sur la base de renseignements, les FAMa ont interpellé 05 suspects terroristes à la foire de Sofara, région de Mopti parmi lesquels Alhadji Diakité connu sous le nom d’Abou Anass, un responsable de la Katiba Macina commandant les secteurs de Sofara et Bandiangara. Le nommé Abou Anass récidiviste, interpellé lors de l’opération de Moura avait été relâché par la suite. Il faut aussi ajouter Amadou Diakité, responsable de la Katiba Macina, commandant les secteurs Ouenkoro et Mafouné », souligne-t-on dans ce communiqué.



Toujours dans le cadre de l’Opération Maliko, le 29 septembre 2022, indique le même communiqué, une action aéroportée dans le secteur de Ganguel, Cercle de Djenné a fait le bilan d’un blessé léger FAMa, 2 terroristes neutralisés, 4 motos, 1 pirogue et 1 hameau détruits, plusieurs armes, des chargeurs de PM, des talkies walkies, des commandes à distance et des objets divers récupérés.



Aussi du 3 au 5 octobre 2022, des patrouilles d’opportunités menées et appuyées par des frappes aériennes dans le secteur de Tiemaba et Bamada, Cerlce de Niono à la recherche d’un groupe terroriste en mouvement et auteur de harcèlement contre les populations civiles ont fait un bilan de : « 31 terroristes neutralisés, 2 bases et plots logistiques détruits, de même que tous les matériels lourds ». Dans la même lancée, informe la DIRPA : d’autres opérations ont été menées dans le théâtre Centre de l’Opération Maliko notamment à Saré Dina,Diabaly Konna où il y a des interpellations des terroristes et la destruction des sanctuaires terroristes.



Dans le théâtre Est de l’Opération Maliko, l’Etat-major général des armées a fait savoir que la priorité opérationnelle a porté sur la collecte de renseignements sur les terroristes responsables d’exactions contre les populations dans les régions de Ménaka et Gao. Et le 26 septembre 2022, un raid FAMa aux alentours de la mare de Tessit a fait un bilan de 3 tricycles et 5 motos récupérés de même que plusieurs pièces diverses de rechange. Ensuite le 27 septembre, l’exploitation des renseignements a permis des frappes sur 2 plots logistiques terroristes dans la foret refuge de Fitilli au sud de Tessit avec un bilan de 8 terroristes neutralisés, plusieurs blessés et la destruction d’importants matériels.



Cependant, l’Etat-major des armées a le regret d’informer que le 1er octobre 2022, une mission d’escorte de 160 véhicules civils a été prise à partie par des hommes armés dans les environs de Fafa avec un bilan de 6 blessés et 4 camions endommagés.



Dans le même communiqué, il est fait savoir qu’en Zone Sud, le 4 octobre 2022, les FAMa ont procédé à l’interpellation d’un grand terroriste logisticien recherché du secteur de Koutiala. De même, le 6 octobre, une patrouille de réassurance a été conduite dans le village de Toumanibougou, Cercle de Kati. Et le 7 octobre 2022, une découverte et destruction sur place de 2 Engins Explosifs Improvisés (EEI) à environ 700m du village de Guiré, région de Nara.



« L’Etat-major général des armées rappelle à l’opinion publique que la seule priorité des FAMa reste la protection et la sécurisation des populations », a conclu ce communiqué.



Adama Tounkara