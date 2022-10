Réseau Jeunesse-Politique de l’Afrique de l’Ouest (RJPAO) : Alhousseiny N’Douré de l’URD élu à la tête de la coordination du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Réseau Jeunesse-Politique de l’Afrique de l’Ouest (RJPAO) : Alhousseiny N’Douré de l’URD élu à la tête de la coordination du Mali Publié le lundi 10 octobre 2022 | Le Sursaut

Tweet

Dans le cadre du Program for Youngs Politicians in Africa (PYPA), la salle ‘’Fanta’’ de l’hôtel Mandé a abrité du 5 au 8 octobre un important atelier sur les systèmes régionaux de promotion de la démocratie et des droits humains. Ont pris part à cet atelier plus d’une trentaine de jeunes leaders des partis politiques du Mali. Cet atelier a été sanctionné à sa clôture par l’élection de la coordination du Mali du Réseau Jeunesse-Politique de l’Afrique de l’Ouest (RJPAO). A l’issue d’un scrutin tenu en respect des règles de transparence c’est le jeune Alhousseiny N’Douré de l’URD qui a été élu face à Aly Moro du CNID à la tête d’un bureau de 19 membres pour un mandat de deux ans.



Financé par l’Agence Suédoise de Coopération au Développement International (ASDI), le PYPA (Program for Youngs Politicians in Africa) est un programme exécuté par l’IGD (Institut pour la Gouvernance et le Développement) du Burkina Faso, au niveau de sept pays en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Il vise à renforcer les capacités de jeunes leaders politiques afin d’accroitre la participation et l’influence des jeunes dans la politique et dans la société. De 2012 à nos jours, ce sont plus de 300 jeunes leaders politiques en Afrique de l’ouest dont une quarantaine du Mali qui ont bénéficié des sessions de formation de ce programme.



Dans cette optique, la capitale malienne a abrité durant la semaine écoulée un atelier important sur les systèmes régionaux de promotion de la démocratie et des droits humains. A cet effet, à la faveur des communications faites par des éminents experts dont le Dr Badiè Hima du NDI-Mali, les participants à cet atelier ont eu droit à des modules assez instructifs touchant les instruments de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le continent et notre sous région. Au nombre de ces modules, on peut citer entre autres : ‘’ Présentation générale de l’Union africaine (UA) et de la CEDEAO : Genèse, missions, fonctionnement ; ‘’ La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (UA) ; ’’Le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance (CEDEAO)’’ et ‘’ Les mécanismes de protection des droits humains dans l’espace CEDEAO et en Afrique’’.



Le dernier jour de cet atelier fut consacré à la mise en place du bureau de la coordination du RJPAO-Mali. A l’issue du vote supervisé par une commission d’investiture, c’est le candidat Alhousseiny N’Douré de l’URD (Promotion Pypa 2020) qui fut élu à la tête d’un bureau de 19 membres.



Après son élection, il a tenu à remercier ses camarades pour la confiance placée en sa modeste personne, avant d’inviter les uns et les autres sans considération de coloration politique à l’accompagner dans la réussite de son mandat. Un mandat qu’il place dans la valorisation et la participation active de la jeunesse politique malienne. Pour ce faire, N’Douré se propose d’établir des partenariats féconds avec tous les organismes œuvrant au Mali dans le cadre de la promotion de la jeunesse en général et du renforcement de la représentativité et participation de la jeunesse politique, en particulier.



Fatoumata Coulibaly