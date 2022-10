Recrutement au titre des maîtres-assistants : Le collectif des docteurs vacateurs des universités rejette les résultats - abamako.com

Recrutement au titre des maîtres-assistants : Le collectif des docteurs vacateurs des universités rejette les résultats Publié le lundi 10 octobre 2022

Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le collectif des docteurs vacateurs des universités, instituts et grandes écoles du Mali prend l’opinion nationale et internationale à témoin, suite au communiqué N° 2022/000035/MESRS-SG du 06 octobre 2022 proclamant les résultats au titre du recrutement des maîtres-assistants à la fonction publique de l’enseignement, ouvert suivant le communiqué no 2022 /00000010/MESRS-SG / de mai 2022.



Le collectif a constaté des irrégularités inacceptable telles que :

- le non respect du chronogramme de la proclamation des résultats,

- la perversion des modalités de la mise en place de la commission,

- le favoritisme et le népotisme sur le choix des postulants,

- la non transparence des résultats proclamés.



Cependant, le collectif rejette avec la dernière énergie lesdits résultats et ne s’y reconnaît pas, demande l’ouverture d’une enquête pour mettre la lumière sur toutes ces irrégularités.



Le collectif se réserve le droit d’exercer tous les moyens légalement reconnus pour être mis dans son droit.



Fait à Bamako le 10 octobre 2022

Le secrétaire général à la commission

Dr Dolo Anidjou