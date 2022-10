Le Président Ouattara à propos des soldats ivoiriens détenus au Mali : « Très rapidement nous aurons sans doute un heureux aboutissement » - abamako.com

Selon le Président ivoirien, Alassane Ouattara, les choses évoluent bien (…), très rapidement l’affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali connaitra sans doute un heureux aboutissement.



Le Président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a reçu, les 6 et 7 octobre 2022 à Abidjan, les Présidents Faure Gnassingbé du Togo et Umaro Sissoco Embalo de Guinée Bissau, non moins président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat du gouvernement de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Avec Faure Gnassingbé, il a été question de l’évolution de la situation sécuritaire dans la sous-région ainsi que de plusieurs sujets d’intérêt commun.



Le Président Ouattara s’est prononcé, au cours d’une conférence de presse avec son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo sur la situation des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Selon Alassane Ouattara, « les choses évoluent bien (…), nous pensons que très rapidement nous aurons sans doute un heureux aboutissement. ». Selon la présidence ivoirienne, le Président Alassane Ouattara a indiqué au Président Embaló la volonté de la Côte-d’Ivoire d’avoir de bonnes relations avec tous ses voisins et de contribuer au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre espace communautaire.