Attaque du poste de Pélengana : Le douanier blessé décédé vendredi Publié le lundi 10 octobre 2022 | Le challenger

Blessé lors de l’attaque du poste de contrôle de Pélengana à Ségou, survenue le mercredi 14 septembre 2022, le contrôleur des douanes, Madanih Kida est décédé vendredi dernier aux environs de 18h.



Il a été inhumé le lendemain samedi à son domicile à Pélengana. Criblé de balles, le véhicule du douanier qui se trouvait sur les lieux de l’attaque avait entièrement cramé.



Dors en paix, soldat de l’économie tombé les armes à la main!



Enseignement



Plusieurs leçons devraient être tirées de ces attaques qui tombent toujours par surprise. L’attaque du poste est la énième d’une longue série et n’est sans doute pas certainement la dernière. Des gangsters ou terroristes, ils viennent presque toujours par surprise pour perpétrer leurs forfaits avec le lot de victimes avant de se barrer souvent sans être inquiétés. Alors, question ? Pourquoi ne pas changer les habitudes à ces niveaux ? Parce qu’il est hélas fréquent de voir les agents plutôt occupés à prendre du thé s’ils ne sont pas concentrés sur leurs Smartphones. Ou à racketter les pauvres voyageurs. Pas étonnant que ceux qui étaient ce jour-là au PK aient détalé comme des lapins dès que retentirent les premiers coups de feu. Pour se mettre à l’abri. Pourquoi ne pas alors mettre sur place un dispositif toujours en alerte de sorte à riposter à défaut de prévenir ces attaques ?



Vivement une police remilitarisée et consciente avant tout de son obligation de protéger les personnes et leurs biens !



Mairie du district de Bamako : du carburant saisi dans le réservoir des cadres



La police municipale, dans ses opérations de veille sur la vente illicite de carburant, effectue de façon périodique des descentes musclées pour traquer les petits revendeurs de carburant. Au cours de ses opérations, elle saisit souvent d’énormes quantités de carburant qu’elle achemine à la mairie du district.



Si cette opération se justifie par l’interdiction de la vente de carburant au détail dans les quartiers, il faut noter aussi que la mairie n’a certainement pas une politique de gestion de ce cas. D’énormes stocks de carburant terminent souvent dans le réservoir de certains cadres de la mairie du district.



Des textes interdisent cette vente illicite de carburant, ces mêmes dispositions doivent prévoir l’usage des stocks saisis. Il n’est pas normal que ce carburant termine dans le réservoir des cadres au détriment de la caisse de la mairie ou de l’Etat.



Sale temps pour les chauffeurs de citernes : plus d’un mois pour vider son véhicule



Certains chauffeurs de citernes souffrent dans l’exercice de leur profession. Ils doivent veiller sur le véhicule jusqu’au déchargement final. Cet intervalle est un véritable enfer pour eux.



A cause du manque de place pour vider leur carburant, certains véhicules font plus d’un mois sans avoir où se vider. Durant ce moment, c’est le chauffeur qui en est le seul responsable. En cas de manquement, c’est lui qui paie. Stationnés durant plusieurs semaines faute de place pour le déchargement, certains véhicules sont exposés au cambriolage des petits bandits qui circulent dans les environs, ou des apprentis qui sont obligés de rester sur place, souvent dans des conditions intenables. Faute de soutien, ils cèdent à la tentation et remplissent des bidons pour subvenir à leurs besoins.



Noyade à Moribabougou : 06 personnes ont été sauvées par les sapeurs pompiers



Le vendredi 07 octobre 2022, au cours d’une traversée du fleuve, une pirogue s’est renversée avec ses occupants. Ils étaient au nombre de 07 personnes dans la pirogue dont 02 hommes y compris le piroguier et 05 femmes. Aussitôt alertée, une équipe du Centre de secours fluvial de Koulikoro a été mobilisée pour mener des recherches. 06 personnes ont été sauvées par les sapeurs pompiers. Une dame âgée de 32 ans reste introuvable.