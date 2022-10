Inondation à Djenné : Le PDI-BS au chevet des sinistrés - abamako.com

Inondation à Djenné : Le PDI-BS au chevet des sinistrés
Publié le lundi 10 octobre 2022

Le dimanche le 25 septembre 2022, le cercle de Djénné a reçu une grande pluie inondant huit villages et endommageant un ouvrage à Soala. Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué PDI-BS a dépêché une délégation sur le terrain dans le but de constater les faits et de soutenir les sinistrés. C’était le lundi 03 octobre 2022.



Le barrage du seuil de Djenné n’est pas la cause de cette inondation, expliquent les spécialistes du domaine. La forte pluviométrie de cette année a dépassé celle de 1967 de plus d’un mètre de hauteur dans le fleuve Bani. L’augmentation du niveau d’eau et la grande pluie du 25 septembre ont conduit à l’inondation de huit villages du cercle de Djenné dont Touara, M’biabougou, Kéké, Manta, N’gola, Syn, Sirabougou et Soala.



Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le PDI-BS a dépêché une mission de solidarité à Djénné le lundi 03 octobre 2022. Conduite par le Coordinateur national, Amadou Diadié Daou, la délégation a rencontré les populations sinistrées. Selon le Coordinateur, ce sinistre est un fait de Dieu et nous devons l’accepter. L’inondation de cette année est générale au Mali à cause de la pluviométrie exceptionnelle. Pour le cercle de Djenné, le Coordinateur a rappelé que le programme mettra dans sa deuxième phase, le déplacement de certains villages inondables pendant l’hivernage ; la reconstruction de l’ouvrage de Soala ; l’achèvement des travaux de Touara et la construction des digues de protection des villages définis par les études. En ce qui concerne le déplacement des villages, il a précisé que ce travail se fera volontairement comme les cas de Koin, Tako bozo, Soala bozo pendant la première phase. Le PDI a offert une enveloppe symbolique aux sinistrés de chaque village.



Sidiki Cissé, habitant de Toara a salué le PDI pour son geste de solidarité. Selon lui, l’eau a inondé Djénné jusqu’à San. Il confirme que le coordinateur local et national Doudou Touré et Amadou Diadié Daou ont fait de leur mieux pour prévenir depuis le début de l’hivernage que la crue de cette année est exceptionnelle par rapport aux autres années. Les victimes ont été satisfaites du geste de solidarité du PDI et renouvellent leur confiance pour la réalisation des travaux annoncés en deuxième phase. Quant à Dramane Dembélé, deuxième adjoint au maire de Djénné, le PDI a été un programme de développement du cercle de Djénné. Il demande aux sinistrés de comprendre que le PDI n’est pas une ONG qui donne des aides humanitaires mais plutôt, un programme d’investissement. Il a remercié la délégation pour le déplacement ainsi que le geste de solidarité à l’endroit de la population sinistrée.



Oumar Korkosse