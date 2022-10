Célébration du Maouloud au stade du 26 mars : La démarche de compromis gagnante du ministre Ag Attaher - abamako.com

On appelle ça une prouesse. Alors que les réseaux s’étaient enflammés et que nombre de personnes redoutaient ou prédisaient le pire après la décision du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne d’autoriser Ançardine à fêter Maouloud, samedi au stade du 26 Mars quelques heures après le match Réal-Hearts of Oak, tout s’est finalement bien déroulé et pas un seul incident n’a été signalé.







Le prêche d’Ançardine qui rassemble, chaque année, des dizaines de milliers de fidèles musulmans sous la houlette de Chérif Ousmane Madani Haïdara, s’est bien déroulé et n’a eu aucune incidence sur le match du Réal. Au contraire, on peut s’autoriser à dire que le fait de coupler les deux événements a porté bonheur aux Scorpions qui se sont largement imposés 3-0 devant les Hearts of Oak. Qui aurait imaginé que le match de la Coupe de la Confédération et la fête de Maouloud pouvaient se dérouler presqu’en même temps sans incidents ? Personne, à part le ministre Mossa Ag Attaher qui avait promis que tout se passera bien, avant de marteler qu’il donne rendez-vous aux sceptiques et aux défaitistes pour faire le bilan après les deux événements. Comment le ministre Mossa Ag Attaher est parvenu à concilier le fait religieux et le football ?

La réponse à cette question réside dans les multiples démarches effectuées par l’équipe du ministre Mossa Ag Attaher auprès de l’ensemble des acteurs des deux événements, d’une part et d’autre part, le leadership de l’homme lui-même. 48h avant le match Réal-Hearts of Oak, le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, accompagné de ses proches collaborateurs, s’était rendu chez le Guide spirituel des Ançardines, Chérif Ousmane Madani Haïdara pour convenir des modalités pratiques de l’organisation des deux événements au stade du 26 Mars.



Cette démarche a été très appréciée par Chérif Ousmane Madani Haïdara qui a promis à son interlocuteur de prendre toutes les dispositions pour que la célébration de Maouloud ne cause aucune dégradation, ni des gradins, ni de la pelouse du stade du 26 Mars. Avant sa visite chez le Guide spirituel, Mossa Ag Attaher avait d’abord eu une rencontre avec la Fédération malienne de football (Femafoot). Ainsi, une commission tripartite composée du ministère, de la Femafoot et de la Commission d’organisation du Maouloud a été mise en place. C’est cette commission, dirigée par le ministre lui-même, qui a tout piloté et qui a permis d’obtenir ce résultat.



Ainsi, dès la fin de la célébration du Maouloud, la Commission tripartite, épaulée par l’équipe tunisienne, chargée de la réhabilitation du joyau, s’est mise au travail et en quelques heures, a remis le stade du 26 Mars à son niveau habituel. Comme si l’arène n’avait abrité que le match du Réal contre les Hearts of Oak. Hier dans la matinée, le ministre Mossa Ag Attaher, a effectué un énième tour sur les lieux pour se rassurer que tout est en place pour le deuxième match de Coupe d’Afrique qui a opposé le Djoliba et le CR Belouizdad d’Algérie au compte du dernier tour des éliminatoires aller de la Ligue des champions.



Très fier du travail abattu par la Commission tripartite, Mossa Ag Attaher a déclaré : «Ce geste (la mise à niveau du stade du 26 Mars après le Maouloud et le match du Réal, ndlr) est l’expression que chaque fois que les Maliens se mettent ensemble autour d’une question nationale, ils triomphent de l’adversité et administrent une belle leçon de civisme et de citoyenneté». Et d’ajouter : «Au nom des autorités de la Transition, je remercie toutes les parties prenantes pour leur esprit patriotique et leur engagement pour la cause nationale».