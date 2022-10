Accord pour la paix et la réconciliation : l’Algérie réaffirme son attachement à l’unité nationale et à l’intégralité territoriale du Mali - abamako.com

Accord pour la paix et la réconciliation : l'Algérie réaffirme son attachement à l'unité nationale et à l'intégralité territoriale du Mali Publié le lundi 10 octobre 2022 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Audience du Colonel Abdoulaye Maïga avec la Médiation algérienne dans le cadre de la mise en œuvre de l`accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, ce lundi 10 octobre 2022, la Médiation algérienne dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. C'était en présence du colonel major Ismaël Wague, ministre de la Réconciliation, de Donsieur Délmi Boudjemaa de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la Solidarité et le développement et du ministre des Affaires Etrangères, Monsieur Abdoulaye Diop.



Dans son intervention, Délmi Boudjemaa de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la Solidarité et le développement a affirmé que son pays insiste auprès de tous les partenaires, premièrement auprès des signataires de l'accord, pour le respect de trois principes.

Le premier principe c'est l'unité du Mali, le deuxième principe c'est l'intégrité territoriale de ce pays et le troisième, la souveraineté dans la prise des décisions politiques. Ce sont les trois critères et principes qui doivent guider l'action du comité de suivi de l'accord. "Il n'y a aucune décision qui pourra être prise contre l'unité ou contre l'intégrité territoriale du Mali" a affirmé M. Delmi.



Il a également souligné que le président Tebboune a réaffirmé, il y a quelques jours, en disant qu' "en tant qu'Algérie, nous travaillons régulièrement sans cesse pour l'unité et l'intégrité territoriale du Mali". "Je ne fais qu'appliquer cette instruction"



Sur la mise en œuvre de l'œuvre de l'accord, Délmi Boudjemaa, chef de la délégation algérienne, a indiqué qu'il y a une disponibilité des signataires de l'accord. "Nous sommes en train d'avancer malgré l'importance des problèmes'', a-t-il ajouté.



Cette rencontre se tient en prélude à la réunion du Comité de Suivi de l'accord (CSA).



M.S