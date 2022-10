Tournoi UFOA U17: les Cadets maliens, champions ouest-africains, accueillis à Bamako - abamako.com

Tournoi UFOA U17: les Cadets maliens, champions ouest-africains, accueillis à Bamako Publié le lundi 10 octobre 2022

De retour de la Mauritanie où ils ont remporté le trophée du tournoi UFOA U17, tournoi qualificatif pour la CAN U17. La finale a opposé les cadets maliens à ceux du Sénégal, le Mali a remporté cette rencontre aux tirs au but 4-1; A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 1-1.



Les nouveaux Champions de la Zone A, les cadets maliens sont arrivés à Bamako ce lundi 10 Octobre 2022. Ils ont été accueillis par une forte délégation composée de responsables du département des sports, de la FEMAFOOT et de l'union Nationale des Supporters des Aigles du Mali.



