Sécurité : Le FER-MALI dénonce la tentative d’enlèvement de son président - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sécurité : Le FER-MALI dénonce la tentative d’enlèvement de son président Publié le lundi 10 octobre 2022 | aBamako.com

Tweet

Dans un communiqué, le Front pour l'émergence et le renouveau du Mali (FER-Mali) a dénoncé une tentative d'enlèvement sur la personne de son président, M. Sory Ibrahim Traoré.



Le Front pour l'émergence et le renouveau du Mali (FER-MALI) informe l'opinion publique nationale et internationale que suite à la tentative d'enlèvement à son domicile sur la personne de Monsieur Sory Ibrahim Traoré, président de FER-Mali, le mardi 04 octobre 2022 vers 06 heures, par des présumés bandits se réclamant du Commissariat de police du 14ème arrondissement de Bamako en mission du tribunal de la commune 4, plusieurs investigations ont été menées qui ont permis de conclure qu'il n'y aucun dossier judiciaire en cours qui puisse justifier la présence de ces éléments au domicile du Président Sory Ibrahima Traoré.



Il ressort également des investigations que parmi les présumés ravisseurs, il y avait au moins un élément armé du Commissariat de police du 14ème arrondissement de Bamako. Après être formellement identifié, ce dernier a justifié sa présence sur les lieux à travers d’autres collègues dudit commissariat par des arguments fallacieux et légers. Le Commissaire du 14 arrondissement contacté a démenti formellement l’existence d’une affaire concernant le président de FER-MALI à sa connaissance.



Aussi, FER-Mali informe l'opinion publique nationale et internationale qu’il y’a de forte suspicion sur le lien entre cette affaire digne d’un film d’hollywood et l’engagement de son président dans le combat pour la transparence dans le secteur minier malien afin d’assurer la souveraineté économique du Mali et le bien être de chaque famille malienne et fort de cela une plainte sera portée contre X devant les juridictions compétentes afin que des enquêtes sérieuses soient menées dans le but de retrouver et punir ces bandits.



Le Mouvement FER-Mali exhorte les autorités compétentes à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de son président et celle de sa famille.



Fait à Bamako, le 10 octobre 2022

La Cellule de communication.