Le Chef de file de la médiation rencontre le Chef du Gouvernement par intérim

Publié le lundi 10 octobre 2022 | Primature

Le Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maïga a reçu ce lundi 10 octobre 2022, l’Ambassadeur, Envoyé spécial de l’Algérie pour le Sahel, S.E.M Boudjemâa Delmi.











Au menu des échanges, la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, à la veille de la réunion du comité de suivi de l ‘Accord.

L’Ambassadeur Boudjemâa Delmi a fait part au Chef du Gouvernement par intérim de la ferme volonté du Président de la République algérienne démocratique et populaire, SEM Abdelmadjid Tebboune, d’ œuvrer à la préservation de la souveraineté du Mali, de son unité et de son intégrité.

Le diplomate algérien s’est dit optimiste au regard de la volonté affichée du gouvernement malien et de la disponibilité des mouvements signataires.

Le Premier ministre par intérim a lui, au nom du Président de la Transition, Chef de l’État, S.E. le Colonel Assimi Goïta et au nom du Gouvernement, souhaité la bienvenue à son hôte au Mali.

« Nous apprécions les récentes déclarations du Président algérien, S.E.M Abdelmadjid Tebboune quant au respect de la souveraineté de l’Unité et de l’Intégrité du Mali », a déclaré le chef de l’administration publique par intérim, qui a rappellé à cette occasion l’engagement et la détermination du Gouvernement à respecter l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

Le Colonel Maïga a enfin remercié les Autorités algériennes pour les investissements qu’elles réalisent au Mali, notamment dans la construction prochaine d’un centre hospitalier à Kidal.



Source : CCRP/Primature