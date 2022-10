Formation des imams maliens au Maroc : La période de dépôt des dossiers s’ouvre ce 12 octobre pour s’achever le 04 novembre 2022. - abamako.com

Formation des imams maliens au Maroc : La période de dépôt des dossiers s'ouvre ce 12 octobre pour s'achever le 04 novembre 2022. Publié le lundi 10 octobre 2022

« Le Secrétaire général du Ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, informe la communauté musulmane, que le dépôt des dossiers d’accès à l’Institut Mohamed VI de formation des imams Mourchidines et Mourchidates de Rabat au Maroc débute le 12 octobre 2022. » C’est en ces termes qu’un communiqué rendu public ce 10 octobre 2022 a annoncé l’ouverture de la période de dépôt des dossiers relatifs au protocole d’accord signé le 22 septembre dernier entre le Maroc et le Mali.



Cet accord vise à former un total de 300 imams, morchidines et morchidates, au sein de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, morchidines et morchidates. Ils seront répartis en cinq groupes de 60 bénéficiaires chacun.



En vertu de ce protocole d’accord, une session de formation d’une durée de deux ans sera dispensée pour chaque groupe. L’hébergement sera assuré par la partie marocaine.



Selon le communiqué émanant du ministère malien des affaires religieuses, le dépôt des dossiers qui se fera au ministère, prendra fin au 04 novembre prochain. Le communiqué précise par ailleurs que les postulants, compris dans la tranche d’âge de 22 au moins et de 45 ans au plus selon les conditions requises , se doivent également d’être titulaires d’au moins un baccalauréat en arabe.



Pour rappel, le Mali a déjà bénéficié de cette formation d’imams suite à un accord signé à Bamako en 2013 avec le Maroc. 500 imams maliens avaient été concernés par cette phase initiale.



ANDROUICHA.