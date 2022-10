Ces malheureux bénéficiaires des logements sociaux - abamako.com

Ces malheureux bénéficiaires des logements sociaux Publié le mardi 11 octobre 2022

Visite de chantier par le Premier ministre, Chef du Gouvernement M.Soumeylou

Bamako, le 29 novembre 2018 Le Premier ministre, Chef du Gouvernement M.Soumeylou Boubèye Maïga s'est rendu ce sur le chantier de construction des logements sociaux de N'Tabakoro.

La répartition du reliquat des 26 000 logements sociaux de Tabakoro a fait couler beaucoup d’encre et de salive avant qu’une accalmie n’intervienne suite à une redistribution des cartes en omettant ceux qu’il convient d’appeler les bénéficiaires irréguliers. Il s’agit des attributaires ayant accédé à un logement en brûlant toutes les étapes et procédures de candidature. Mais, alors que les heureux gagnants légitimes s’activent à entreprendre les ultimes démarches d’acquisition définitive du précieux sésame, une bombe est en train de couver et risque de rebondir en pleine surface au grand dam d’une autre catégorie de bénéficiaires. De source bien introduite, en effet, la dernière liste rendue publique est loin d’être définitive. Et pour cause, la commission d’attribution, confie-ton, est entrée de plain-pied dans une nouvelle phase de toilettage qui consiste à la débarrasser d’une autre catégorie de bénéficiaires indus. Il s’agit notamment de ceux dont les noms ont été retenus et qui vont perdre à coup sûr leur attribution pour avoir disposé de leurs cautions. Ils seront remplacés, dit-on, par d’autres postulants plus patients et moins pessimistes. Avec quels critères et quelle dose impartialité ? That is the question.