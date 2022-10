SOMAPEP-SA : L’ancien DG de l’EDM, Oumar Barou Diarra, reprend service - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SOMAPEP-SA : L’ancien DG de l’EDM, Oumar Barou Diarra, reprend service Publié le mardi 11 octobre 2022 | Le témoin

Tweet



Limogé du poste de Directeur général, le 20 juillet 2022, après 21 mois à la tête de la société EDM-S.A, Oumar Diarra, par Décret N°2022-0585/PT-RM du 21 septembre, préside désormais le Conseil d’administration de la Société malienne du Patrimoine d’Eau Potable (SOMAPEP-SA) Il remplace Abdoulaye Diané avec qui la passation a eu lieu, le vendredi 7 octobre, dans les locaux de ladite société, en présence des membres du Conseil d’administration et des travailleurs.







Économiste chevronné et habitué de résultats, le nouveau président du CA de la Somapep l’aura prouvé en étant à la tête de la société Energie du Mali (EDM-S.A). En effet, pendant ses 21 mois à la tête de l’EDM SA, Barou Diarra s’est illustré par de grandes réalisations dans les domaines de la production d’électricité, des ouvrages de transport et de distribution de cette matière ainsi que dans les domaines de la lutte contre la fraude, de la commercialisation et de la modernisation. La production d’électricité a connu une hausse sans précédent avec une capacité additionnelle de 511 MVA – à travers différents projets se distinguant par leur caractère innovant dans la maîtrise des charges et susceptibles d’assurer une couverture certaine de la demande à la pointe de 2023 et au-delà. Les ouvrages de transport et de distribution, jadis caractérisés par une vétusté et un engorgement du transit d’énergie, ont fait l’objet d’importants investissements mettant en œuvre de nouvelles liaisons de 30 KV appelées liaisons fortes, de réhabilitation et de renforcement d’anciennes liaisons, de créations de nouveaux postes de distribution et de densification sans commune mesure des réseaux de distribution.



Cet exploit, réalisé dans une situation socio-politique et un contexte de crise mondial hydrocarbures, auront permis à l’EDM de gérer les différentes périodes chaudes avec les résultats forts appréciables. Sous son magistère, le rendement du réseau est passé de 76 % en 2020 à 77 % en 2021, soit un gain net de 2,8 milliards de FCFA, tandis que les bons rapports entretenus avec les partenaires financiers ont permis à l’entreprise de faire des économies sur les frais bancaires. Ceux-ci sont en effet passés de 1,4 milliards en 2020 à 545 millions en 2021, soit une économie de 855 millions de FCFA. Dans la même veine, les charges financières ont baissé de 10 milliards en passant de 19 milliards en 2020 à 9 milliards en 2021.



L’irrésistible croisade contre la fraude de l’énergie a permis par ailleurs de récupérer 12,3 GWH pour un montant de redressement de 2,1 milliards de FCFA contre 5,6 GWH un montant de redressement de 710 millions de FCFA, respectivement en 2020 et 2021.



Ce sont ces résultats qui semblent avoir milité en faveur de M Diarra et motivé le choix des plus hautes autorités de miser sur sa personne pour rehausser l’image d’une société qui cherche ses marques depuis sa création. En prenant fonction, la semaine dernière, le nouvel administrateur de la Somapep a pris date en même temps en s’engageant à relever ce nouveau défi avec l’aide et l’accompagnement de l’ensemble des travailleurs



Amidou Keita