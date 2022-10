Mois de solidarité au Mali : la doyenne d’âge de l’édition 2022 a 113 ans. - abamako.com

News Société Article Société Mois de solidarité au Mali : la doyenne d’âge de l’édition 2022 a 113 ans. Publié le mardi 11 octobre 2022 | aBamako.com

Mois de la solidarité : le Président de la Transition a rendu visite à la doyenne d’âge de Bamako

Bamako, le 10 octobre 2022. Le Président de la Transition s`est rendu auprès de la doyenne d’âge de Bamako, la vieille N’DIAYE Maïmouna SANGARE. Tweet

Elle s’appelle Madame N’DIAYE Maïmouna SANGARE. Cette vieille dame qui fait office de doyenne d’âge de Bamako à l’occasion de l’édition 2022 du mois de solidarité et de lutte contre l’exclusion au Mali, est née vers 1909. Elle est mère de quatre (4) enfants, trois (3) garçons et une (1) fille, de plusieurs petits-enfants et arrières petits-enfants. Elle avait des préférences pour le petit commerce, qu’elle n’a jamais cessé d’exercer jusqu’à sa vieillesse.



Et comme il est de coutume pour chaque mois d’octobre, c’est elle qui a reçu hier 10 octobre 2022, la visite symbolique du premier responsable du pays. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta qui faisait ainsi son 2è exercice du genre, lui a apporté une aide significative. Des colas, du haricot, une lourde couverture en cette veille de saison froide, un chapelet, une enveloppe symbolique, un tapis de prière et un gros bélier ont été remis à la vieille Maïmouna par le Président de la Transition.



ANDROUICHA