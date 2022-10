Delmi Boudjemaa , le président du CSA : « Aucune décision ne sera prise contre l’unité et l’intégrité territoriale du Mali » - abamako.com

Publié le mardi 11 octobre 2022 | aBamako.com

Delmi Boudjemaa, le président du Comité de Suivi de l’Accord (CSA)

À la veille de la reprise de la session ordinaire du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger, le président de ce comité; l’Algérien Delmi Boudjemaa, a laissé entendre qu’aucune décision ne sera prise contre l’unité et l’intégrité territoriale du Mali. Cette réassurance, le diplomate algérien l’a faite le lundi 10 octobre à sa sortie de l’audience que le Premier ministre par intérim lui a accordée.



À cette occasion, le président du CSA a affirmé avoir reçu un certain nombre d’informations et d’orientations du Premier ministre par intérim pour voir dans quelle mesure la session du CSA qui se tient ce mardi 11 octobre 2022 peut être une nouvelle occasion pour faire en sorte que l’Accord puisse être mis en œuvre de manière sincère et franche par l’ensemble des signataires. Et d’ajouter : «En tant que Médiateur et président du CSA, nous ne faisons qu’avaliser les décisions qui sont prises souverainement par nos frères maliens».



