L’Afrique subsaharienne enregistre près de la moitié des décès dus au terrorisme dans le monde - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique L’Afrique subsaharienne enregistre près de la moitié des décès dus au terrorisme dans le monde Publié le mardi 11 octobre 2022 | Adiac-congo

© Autre presse par DR

Djihadistes

Tweet

L’Afrique subsaharienne enregistre 48% des décès causés par le terrorisme dans le monde, a indiqué le président de la commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uémoa).



Intervenant lors de la cinquième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité de l’Uémoa, à Dakar, au Sénégal, Abdoulaye Diop a indiqué qu’en 2021, 7 142 décès dus au terrorisme ont été enregistrés dans le monde. Selon lui, « l’Afrique subsaharienne enregistre 48% du nombre total de décès dus au terrorisme, et c’est au Sahel que l’on compte les groupes terroristes à la croissance la plus rapide et les plus meurtriers », reprenant les données du rapport de l’indice mondial du terrorisme.