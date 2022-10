Refondation : l’avant-projet de Constitution remis au Président de la Transition - abamako.com

Refondation : l'avant-projet de Constitution remis au Président de la Transition Publié le mardi 11 octobre 2022

Cérémonie de remise de l`avant-projet de la nouvelle constitution

Koulouba, le 11 octobre 2022. Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a présidé la cérémonie de remise officielle de l’avant-projet de la Constitution du Mali et du rapport de fin de mission de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution (CRNC) Tweet



Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a présidé, ce mardi 11 octobre 2022, la cérémonie de remise officielle de l’avant-projet de la Constitution du Mali et du rapport de fin de mission de la Commission de rédaction de la nouvelle Constitution (CRNC).

C’était en présence du Premier ministre par intérim, de l’ensemble des membres de la CRNC, des membres du Gouvernement, des Présidents des institutions de la République.

Le Président de la Commission, Fousseyni SAMAKÉ, à l’entame de ses propos, a rappelé la création de la CRNC ainsi que la nomination de ses membres et la remise de la lettre de mission par le Chef de l’État. Il a précisé que la CRNC avait pour mission d’élaborer un avant-projet de Constitution.

Après l’accomplissement de la mission, M. SAMAKE a expliqué la démarche qui a prévalu tout au long du processus d’élaboration de ce texte constitutionnel.

Selon ses précisions, deux étapes ont été suivies. Tout d’abord, la consultation des forces vives de la Nation avec à la clé des visites de courtoisie, des correspondances adressées aux partis politiques et aux forces vives de la Nation, des séances d’écoute et d’échanges avec les forces vives et les partis politiques, la création d’un site Web.

Le Président de la CRNC a expliqué que l’élaboration d’une nouvelle Constitution répond aux aspirations profondes du peuple malien, exprimées lors des Assises nationales de la refondation.

Le Président de la CRNC a laissé entendre que cette nouvelle Constitution est un marqueur important du processus de refondation de l’État malien.

Quant à la seconde étape, elle a visé la rédaction de l’avant-projet de Constitution et du rapport et de fin de mission.

La Commission a salué l’élan de patriotisme des Maliens et la qualité des contributions reçues.

La CRNC a également réitéré sa reconnaissance et ses remerciements au Chef de l’État et ses collaborateurs, le personnel de soutien ainsi que les départements ministériels qui l’ont tous soutenue dans l’accompagnement de sa mission.

Le Président de la Transition a « suivi avec beaucoup d’intérêt [les différentes] activités et particulièrement la méthode de travail […] adoptée ». Selon le Chef de l’État, notre « espoir commun d’une démocratie rénovée, ainsi que d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux » reposent sur cet avant-projet de Constitution qui vient de lui être remis.

Le Président GOITA a félicité et remercié les membres de la Commission pour le travail remarquable accompli en un temps record. Il a également adressé ses remerciements à l’ensemble des Maliennes et des Maliens qui ont compris les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui et ont participé massivement et activement au processus en apportant leurs contributions.