Le colonel Assimi Gotïa à la réception de l’avant-projet de la nouvelle constitution : « notre espoir commun d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux repose sur » ce document - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le colonel Assimi Gotïa à la réception de l’avant-projet de la nouvelle constitution : « notre espoir commun d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux repose sur » ce document Publié le mardi 11 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Remise officielle de l`avant projet de la nouvelle constitution

Bamako, le 11 octobre 2022 le président de la transition a reçu l`avant projet de la nouvelle constitution à koulouba Tweet

La cérémonie de remise de l’avant-projet de la constitution s’est déroulée ce mardi 11 octobre 2022 au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi GoĨta, président de la transition, chef de l’Etat.



À sa réception du document des mains du Président de la Commission de Rédaction de la Nouvelle Constitution (CRNC) Fousseyni SAMAKÉ, le chef de l’Etat a dit avoir suivi avec beaucoup d’intérêt les différentes activités et particulièrement la méthode de travail […] adoptée par la CRNC. Selon le Chef de l’État, notre « espoir commun d’une démocratie rénovée, ainsi que d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux » reposent sur cet avant-projet de Constitution qui vient de lui être remis.



Le Président GOITA a félicité et remercié les membres de la Commission pour le travail remarquable accompli en un temps record. Il a également adressé ses remerciements à l’ensemble des Maliennes et des Maliens qui ont compris les enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui et ont participé massivement et activement au processus en apportant leurs contributions.



Signalons que la cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre par intérim, de l’ensemble des membres de la CRNC, des membres du Gouvernement, des présidents des institutions de la République.



ANDROUICA