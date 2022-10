Lancement du projet Ben Kunafoni : Utiliser les médias comme facteur de cohésion sociale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lancement du projet Ben Kunafoni : Utiliser les médias comme facteur de cohésion sociale Publié le mardi 11 octobre 2022 | Le Wagadu

Tweet

La Maison de la presse a abrité mercredi 28 septembre le forum national de lancement du projet : « Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, Ben Kunafoni ». La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne, Bart Ouvry, et du représentant du consortium AZHAR, CCFD et GRDR, Assane Dione.



Le projet « Médias citoyens pour la paix et le vivre ensemble au Mali, Ben Kunafoni » est porté par un consortium de trois ONG, à savoir AZHAR, CCFD et le GRDR, pour une durée de trois ans. Il va contribuer à l’émergence d’une capacité de production d’information citoyenne et d’espace de dialogue pérenne dans des territoires en renforcement des capacités techniques et matérielles des acteurs des médias.



Pour cela, le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, a indiqué que la communication est orientée vers certains médias qui participent à la liberté de la presse et à la liberté d’expression, quand on regarde la qualité et le professionnalisme. Il estime aussi que ces médias contribuent à propager la désinformation, qui n’épargne ni la communauté ni l’État. « Il faut réglementer le secteur de la presse » a-t-il clamé.



Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne, Bart Ouvry, a souligné que le droit à une information équilibrée et équitable est fondamental. Et le représentant du consortium, Assane Dione, d’ajouter que l’objectif du projet est de renforcer les acteurs des médias et l’éducation aux médias des consommateurs d’information, afin de promouvoir le vivre ensemble au Mali.



Selon lui, les médias peuvent être catalyseurs de paix, de vivre ensemble, d’apaisement tout comme ils peuvent être à l’origine des conflits et des troubles en répandant des rumeurs. « Au regard des différents enjeux en lien avec la citoyenneté, la prévention des conflits, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, le projet sied bien au contexte actuel où les médias, qu’ils soient presse écrite, télévisions, radios, médias sociaux doivent jouer un rôle important pour promouvoir l’esprit de paix, de vivre ensemble et d’union sacrée autour de l’essentiel » a-t-il a déclaré.



Abréhima GNISSAMA