5ème congrès ordinaire du Synacompol : le commissaire Haï Dramé élu pour un mandat de 3 ans Publié le mardi 11 octobre 2022 | Le Wagadu

L’Ecole nationale de police (ENP) a abrité le 5e congrès ordinaire du Syndicat national des commissaires de police (Synacompol), le samedi 1er octobre 2022. L’occasion pour le nouveau secrétaire général, Haï Dramé, d’indiquer que les actions du nouveau bureau s’articuleront autour de 4 grands axes, dont la réforme des textes, la formation et la coopération avec les administrations sœurs et syndicats partenaires.



Le tout nouveau secrétaire général du syndicat national des commissaires de police, Haï Dramé, a signalé que le corps de conception et de direction fait face aujourd’hui à d’énormes défis, d’ordre sécuritaire, de représentativité et de formations. Et d’ajouter que cette tâche est dure, mais jamais impossible. Pour la réussite de cette mission, il sollicite l’accompagnement de ses pairs pour mener le bateau à bon port.



Conscient des enjeux, il expliquera qu’ils vont identifier, recenser les problèmes, de façon méthodique, pour chercher des solutions idoines, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.



« Nous allons démarcher les autres institutions, afin d’ouvrir des opportunités aux Commissaires. Ma candidature au poste de Secrétaire général du Synacompol était à la fois la manifestation d’un engagement personnel et la volonté collective d’une frange partie des commissaires de police de donner un élan significatif aux revendications objectives, légitimes et concrètes de l’ensemble des fonctionnaires de police en général et le corps des commissaires en particulier » a-t-il déclaré.



À l’en croire, l’institution policière se trouve à la croisée des chemins et fait face à de multiples défis à relever tant sur le plan interne qu’externe. Pour cela, le Compol Dramé estime que nul ne peut mieux défendre les intérêts de la police que les commissaires, eux-mêmes, réunis au sein d’un syndicat fort, respectueux des textes en coordination avec l’ensemble des formations syndicales de la police.



Et Haï Dramé de prendre l’engagement d’y œuvrer pour répondre à l’aspiration des commissaires de police. Selon lui, les actions du nouveau bureau s’articulent autour de 4 grands axes : la réforme des textes, la formation et la coopération avec les administrations sœurs et syndicats partenaires.



Rappelons que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et la Direction générale de la Police nationale étaient respectivement représentés par le commissaire divisionnaire Jean Marie Drabo et le contrôleur général de police Moussa Haïdara, en présence des délégués venus de tous les horizons. Un bureau de 25 membres a été mis en place pour un mandat de 3 ans.



Abréhima GNISSAMA