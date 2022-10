L’engagement controversé de l’Allemagne au Sahel - abamako.com

L'engagement controversé de l'Allemagne au Sahel
Publié le mardi 11 octobre 2022 | Dw

© AFP par Sebastien RIEUSSEC

Les ministres français et allemand des Affaires étrangères ont rencontré des soldats allemands de la Minusma à Gao, le 7 avril 2017.

Des manifestations anti-occidentales au Niger ou au Mali et le putsch militaire au Burkina Faso continuent de remettre en question l'intervention militaire allemande au Sahel.

La députée allemande Sevim Dagdelen, notamment porte-parole pour les relations internationales et le désarmement du groupe parlementaire du parti d'extrême gauche Die Linke, n’y va pas par quatre chemins pour évaluer l’engagement de la Bundeswehr au Sahel.



"L'intervention de l'armée allemande devient de plus en plus un désastre total. Ni la chaîne de sauvetage ni une protection aérienne suffisante ne sont assurées. Les conditions du mandat ne sont donc plus remplies. Le retrait doit désormais être organisé rapidement si l'on ne veut pas vivre une débâcle similaire à celle de l'Afghanistan. Ceux qui laissent la Bundeswehr sur place mettent en danger la vie des soldats de manière irresponsable", a-t-elle indiqué à la DW.



Environ 1.100 soldats de la Bundeswehr au total participent à la Minusma, la mission des Nations unies au Mali. En septembre dernier, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avait menacé de retirer ses soldats du pays si les militaires ne répondaient pas aux besoins de sécurité des troupes allemandes.



Alliances avec la Russie

Pendant ce temps, un deuxième coup d’Etat en huit mois a eu lieu fin septembre au Burkina Faso, le plus petit Etat du Sahel. Objectif déclaré : faire face aux islamistes qui, malgré les neuf mois de gouvernement militaire, contrôlent désormais près de 30 % du territoire national.