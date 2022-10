Recrutement des maîtres-assistants des universités : le Secrétaire général du ministère s’explique - abamako.com

Recrutement des maîtres-assistants des universités : le Secrétaire général du ministère s'explique Publié le mardi 11 octobre 2022 | aBamako.com

Le Secrétaire Général du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Amadou Ouane, a animé ce mardi 11 Octobre 2022, une conférence de presse au sujet des résultats des récents recrutements des assistants et des maîtres-assistants de l'Enseignement supérieur.



Au cours de cette conférence de presse, M. Ouane a souligné que les éléments sont la pour prouver qu'il n'y a pas eu de malversation pendant le recent recrutement au niveau de l'Enseignement supérieur.



Le Secrétaire Général, également président du Comité de sélection des Maitres-Assistants, est revenu sur le processus de recrutement. Il a insisté sur la transparence lors du processus et rappelé la disponibilité de son comité à donner des explications détaillées.



Au sujet du chronogramme, M. Ouané a affirmé qu'à aucun moment il n'y en a eu. Selon lui, le retard dans la publication des listes est dû à la procédure de vérification des diplômes. Il a souligné que des éléments sont là pour prouver qu'il n'y a eu aucune malversation. "Nous n'avons fait que ce qui est règlementaire. On l'a fait en toute transparence. Nous assumons notre responsabilité, et le travail à été fait de matière transparente", a déclaré M.Ouane.



