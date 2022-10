Rwanda : Ouverture de la 145e l’Assemblée de l’union Interparlementaire à Kigali - abamako.com

Rwanda : ouverture de ka 145e l`Assemblée de l`union Interparlementaire à Kigali

La 145e Assemblée de l’Union Interparlementaire s’est ouverte officiellement ce mardi 11 octobre à Kigali, indique une note consultée par Abidjan.net.



C’est le Président Rwandais, Paul Kagamé qui a donné le top départ, avec le mot d’ouverture solennelle, de cette rencontre mondiale qui enregistre plus de 3000 participants.



A l’ordre du jour des débats des parlementaires venus des quatre coins du monde, les questions de l’égalité des genres, de développement, de résilience et de paix.



Le thème de la rencontre est ainsi intitulé:" égalité des sexes et parlements sensibles au genre: moteurs du changement pour un monde plus résilient et pacifique."



Les orateurs à la tribune, en premier, Mme Donatille Mukabalisa, Présidente de la chambre des députés du Rwanda pour le mot de bienvenue, ensuite, le Secrétaire Général de l’UIP, le député Camerounais Martin Chungong, le Secrétaire Général des Nations Unies, par vision conférence, M. Antonio Guterres et le Président de l’UIP, le député Portugais Duarté Pacheco puis pour terminer, le Président Rwandais Paul Kagamé.



Tous les discours ont emprunté le moule des valeurs humaines. Notamment, le dialogue inclusif, l’union, la solidarité, le développement et bien sûr l’égalité entre femmes et hommes.



Les mots et les verbes d’actions prononcés par ces personnalités de très hauts plans, sonnent comme un appel à des réflexions devant aboutir à des solutions qui permettront d’accélérer le progrès afin que toutes les filles et toutes les femmes jouissent pleinement de leurs droits.



Les parlementaires ont été exhortés à travailler afin de modifier la dynamique mondiale pour intégrer la dimension genre à tous les niveaux de gouvernance.



Pour le Président Adama Bictogo qui conduit une délégation de 10 députés ivoiriens, cette rencontre mondiale est une opportunité de rencontre et d’échange d’expérience : « C’est une opportunité de rencontres et d’échanges. La preuve, j’ai rencontré le Président de la transition parlementaire du Mali, celui de la Guinée. J’ai pu rencontrer également la Présidente de de l’Assemblée nationale de l’Afrique du Sud, ceux de l’Argentine, de l’Indonésie et de bien d’autres pays. Vous savez, les sommets tel que celui qui se tient présentement à Kigali, permettent d’échanger sur nos différentes expériences, mais surtout de communiquer et de créer l’union. L’union entre les parlements est utile. Utile dans le sens où elle doit pouvoir, parfois, accompagner l’exécutif. C’est vrai que la séparation des pouvoirs et nette dans nos Etats, mais dans une relation intelligente, nous devons pouvoir être complémentaire du pouvoir exécutif. D’ailleurs, la déclaration du Secrétaire Général de l’ONU, Monsieur Antonio Guterres, a montré tout le rôle que doit jouer l’Union Interparlementaire dans nos pays. Et je crois que ce genre de tribune nécessite que nous y participions en tant que Président de l’Assemblée nationale, pour faire entendre la voix de la Côte d’Ivoire et partager les expériences ivoiriennes qui, sous le leadership gagnant du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, font de de la Côte d’Ivoire ce hub de l’Afrique de l’Ouest », a indiqué le Président Adama Bictogo.



L’UIP a été créée en 1889 à l’initiative de deux parlementaires pacifistes, William Randal Cremer du Royaume-Uni et Frédéric Passy de la France.



Chaque année l’Assemblée de l’UIP se réunit en deux sessions.







