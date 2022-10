Gouvernement de Transition : le Premier ministre par intérim reçoit le M5 Mali Koura - abamako.com

Gouvernement de Transition : le Premier ministre par intérim reçoit le M5 Mali Koura
Publié le mercredi 12 octobre 2022

Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu ce lundi 10 octobre 2022 une délégation du mouvement du 5 juin Mali Koura.



La délégation était composée de Cheick Oumar Sissoko, de Me Mohamed Ali Bathily, de Madame Sy Kadiatou Sow et Konimba Sidibé. Aucune information de leur rencontre n’a filtrée.



Depuis un certain temps, ce mouvement demande la démission du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga..L’objectif de cette rencontre rentre-t-il dans cette dynamique ?



M.S