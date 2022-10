Lutte contre la pandémie de covid 19 : Une mission onusienne à Bamako pour encourager la vaccination de la population - abamako.com

Le lundi 10 octobre 2022, le Coordonnateur en chef de la préparation des pays à la vaccination contre la COVID, Ted Chaiban, à la tête d’une délégation, a effectué une visite à la Croix-Rouge Malienne (CRM).



Face au faible taux de couverture vaccinale contre la Covid-19 (8.26%) et dans le souci d’appuyer le Mali à atteindre les objectifs fixés dans le Plan National de Déploiement et de Vaccination (PNDV) révisé (vacciner, au 31 décembre 2022, 70% de la population âgée de 12 ans et plus), une mission du Coordinateur mondial pour l’administration des vaccins contre la COVID-19 est à Bamako.



Le partenariat COVID pour la distribution de vaccins contre le COVID-19 (CoDVP) s’appuie sur des principes et des fonctions clés pour contribuer à accélération de la vaccination anti-COVID-19 dans 34 pays prioritaires à faible couverture vaccinale, dont le Mali. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé, le 17 février 2022, Ted Chaiban, comme Coordonnateur en chef de la préparation des pays à la vaccination contre la COVID¬19, avec rang de Sous-secrétaire général, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il dirige une équipe inter-agences de haut niveau pour assurer une réponse mondiale efficace à la pandémie, en soutenant la préparation et la distribution du vaccin contre le COVID-19 sur le terrain.



Durant son séjour au Mali, Ted Chaiban a fait une visite à la Croix-Rouge malienne, organisation faitière impliquée dans le processus de lutte contre la COVID19. Après les mots de bienvenue des responsables de la Croix-Rouge malienne, une présentation sur les activités réalisées par la CRM dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid 19 a été faite par Dr. Boubacar Niaré. Ce dernier a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la Covid-l9, la Croix-Rouge a mis en place un dispositif organisationnel de taille, à savoir : la mise en place d’une Taskforce de coordination avec l’ensemble des acteurs ; la réalisation des formations des Formateurs et des volontaires ; la production de messages vidéos ; la sensibilisation par les volontaires ; la mobilisation des ressources pour faire face à la maladie ; la distribution des masses de protection et bien d’autres. Au cours des débats, il a été décidé d’accentuer la coordination entre les différents partenaires pour véritablement endiguer la maladie de covid-19. « Je suis là pour donner de l’appui au pays dans le cadre de la vaccination contre la covid-19.



Pour sa part, le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, Nouhoum Maïga, s’est réjoui de cette visite de Ted Chaiban dans sa structure. Avant de mettre l’accent sur la sensibilisation afin de pouvoir vacciner le maximum de personnes. Selon lui, la Croix-Rouge malienne a un rôle important dans le plan de réponse de la covid au niveau national. Enfin, il a souhaité beaucoup plus de moyens financiers pour permettre à la CRM de faire face aux différents défis.



Aguibou Sogodogo