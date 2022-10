Ségou : L’ONT pris la main dans le sac - abamako.com

Ségou : L'ONT pris la main dans le sac
Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Mali Tribune

La Direction régionale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux de Ségou a fait des faux dédouanements, outrepassant ses prérogatives et privant les services de l’assiette de recettes.



Selon un rapport interne à la Douane, la Direction régionale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux de Ségou a établi des certificats de mise à la consommation, outrepassant ses prérogatives.



En effet, la Direction régionale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux a pour mission l’établissement des permis et des certificats de conformité. Mais, à Ségou, la Douane a documenté des cas d’imitation de signatures et de contrefaçon de cachets de la douane, pour établir pour des véhicules des certificats de mise à la consommation pour des véhicules qui ne remplissaient pas les conditions.



Dans son rapport, la douane précise : « au regard de toutes les irrégularités constatées, nous sommes en face d’un réseau de transmission de faux dossiers de dédouanement de véhicules aux fins d’immatriculation. Tous les éléments constitutifs des dossiers sont faux. La finalité de la démarche semble consister à faire immatriculer des véhicules qui n’ont jamais accompli les formalités douanières encore moins avoir acquitté les droits et taxes ».



A la douane, on s'interroge sur les « soutiens » des faussaires de la Direction régionale des Transports terrestres, maritimes et fluviaux de Ségou, dans la mesure où, rien ne se passe, malgré les dénonciations.







Alexis Kalambry