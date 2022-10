Basket-coupe du Mali : Les affiches des finales - abamako.com

News Sport Article Sport Basket-coupe du Mali : Les affiches des finales Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Mali Tribune

Les affiches des finales de la coupe du Mali de basket-ball sont désormais connues depuis samedi soir. A l’issue des demi-finales disputées le week-end, l’AS Mandé, le Stade malien (En hommes), l’AS Police et le Stade malien (En dames) ont décroché leur billet pour le bouquet final.



En demi-finales de la coupe du Mali jouée la fin de semaine passée, la hiérarchie a été respectée. Sur les deux tableaux, les champions à savoir le Stade malien de Bamako en Messieurs et l’AS Police en Dames ont logiquement franchi le cap pour continuer à viser le doublé.



Au carré d’AS, les Policières ont été sans pitié de l’Usfas qu’elles ont largement battue sur le score de 101 à 68. Sur ce même tableau féminin, le second ticket de la finale a été enlevé par le Stade malien de Bamako, vainqueur de l’AS Réal par 75-45.



Chez les Messieurs, l’AS Mandé a eu raison du Djoliba AC (72-48) tandis que le Stade malien de Bamako a battu Faso Kanu par 91-34 pour se donner rendez-vous en finale dont la date n’a pas été pour l’instant communiquée.







