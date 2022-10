Le CNT à pied– d’Œuvre pour l’élaboration des textes de la militarisation de la Police nationale et de la Protection civile: Les séances d’écoute commencent aujourd’hui - abamako.com

Le CNT à pied– d'Œuvre pour l'élaboration des textes de la militarisation de la Police nationale et de la Protection civile: Les séances d'écoute commencent aujourd'hui Publié le mercredi 12 octobre 2022

Ouverture de la session ordinaire d`octobre du CNT

Bamako, le 03 octobre 2022. La session ordinaire d`octobre du Conseil National de Transition s`est ouverte sous la présidence du colonel Malick Diaw au CICB





Dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour barrer la route à l’insécurité grandissante qui prévaut surtout au nord et au centre de notre pays, après avoir adopté le Projet de loi portant militarisation de la Police nationale et de la Protection civile, lors du Conseil des ministres du mercredi 05 octobre 2022, les plus hautes autorités entendent passer à la vitesse supérieure pour la matérialisation de cette initiative. Dans cette optique, les séances d’écoute commencent aujourd’hui (…)



TOUGOUNA A. TRAORE



Source: NOUVEL HORIZON