Pour avoir œuvré, en 2022, au développement du Mali : « Le Baromètre » remet à Dr. Mamadou Sidibé, une distinction ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pour avoir œuvré, en 2022, au développement du Mali : « Le Baromètre » remet à Dr. Mamadou Sidibé, une distinction ! Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Le pelican

Tweet

Dr Mamadou Sidibé, Chirurgien-dentiste-orthodontiste, non moins Consul Honoraire de la Hongrie au Mali, a reçu une distinction de « Baromètre ». La remise a été effectuée, le samedi 08 octobre 2022, dans son Cabinet dentaire « BLANCO » sis à l’ACI 2000 Hamdallaye, Place CAN-Immeuble SAMASSA, par Cheick Oumar Soumano, coordinateur de « Le Baromètre ». C’était en présence de ses collaborateurs et son épouse.



D’après Cheick Oumar Soumano, Président de l’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJP), son association a initié « le Baromètre » pour servir, tous les ans, d’instrument de veille citoyenne. Cela, afin de faire changer la mentalité des Maliens, de récompenser les plus méritants qui se sont distingués dans leur domaine. Il considère que cela va inciter les Maliens à rehausser l’image du pays et à servir d’exemple pour d’autres Maliens. Lesquels chercheront à marcher sur leurs traces.



Ainsi, dans ce souci d’encourager les meilleurs maliens qui se sont distingués dans leur domaine au cours de l’année 2022, qui ont œuvré pour le développement du pays, l’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJP), a décidé de les célébrer afin que la jeune génération s’en inspire. Dr Mamadou Sidibé figure parmi les personnalités retenues qui ont reçu leurs distinctions.



Les critères mis en avant, pour le choix des personnalités, portent sur, entre autres : la performance (impact sur le secteur) ; la perception de l’opinion (visibilité) ; l’intégrité de la personne ; la conscience professionnelle et la vision pour le secteur ; le degré de patriotisme et de civisme ; les grandes réalisations pour le secteur ; s le vote des membres du jury.



La Rédaction