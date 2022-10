Ras Bath, l’icône d’une génération consciente : La quête de la vérité fait de lui, une référence ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ras Bath, l’icône d’une génération consciente : La quête de la vérité fait de lui, une référence ! Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Le pelican

© aBamako.com par Momo

Point de presse du collectif pour la Défense de la République

Bamako, le 23 octobre 2014 au carrefour des jeunes. Le CDR, lors d` un point de presse, a demandé que justice soit faite sur l’affaire de surfacturation sur les achats de l’avion présidentiel et des équipements militaires. Tweet

Youssouf Bathily, dit RAS BATH ou RASTA, est l’une des figures qui participent de façon extraordinaire, aux vrais débats d’idées. Même si, les appréciations à son égard, sont diverses. Toute chose qui est d’ailleurs, normale dans monde des humains. Nul, n’est parfait, dit-on. Mais cela n’empêche nullement pas, la reconnaissance des mérites de chacun de nous. DANS QUEL SYSTÈME SOMMES-NOUS ? Voilà la question fondamentale qui doit nécessairement être posée, si l’on veut véritablement apprécier RAS BATH, L’ICÔNE de sa génération.



Depuis les luttes pour le pluralisme politique des années 1991, qui avaient abouti à la chute du régime dictatorial du général Moussa TRAORE, la mouvance démocratique s’était résolument engagée sur la voie de l’exercice démocratique. Ce qui intègre, bien sûr, les libertés collectives et individuelles. Ainsi, les expressions plurielles ont connu leur naissance par le biais des journaux et radios libres en République du Mali, pour permettre aux citoyens de s’exprimer. Plus tard, naîtront les télévisions privées, lesquelles ont fini par dominer l’espace médiatique, avec la floraison des multimédias.



Ce champ de l’animation démocratique avait surtout donné naissance aux mouvements et Partis politiques, sans omettre les mouvements de la société de civile.



De 1992 jusqu’à maintenant 2022, nous évoluons dans un système démocratique, malgré les difficultés liées à sa mise en application. Il fallait des acteurs, et à chacun de jouer son rôle, selon les sphères de compétences. C’est ainsi que dans le monde des médias, Youssouf Bathily dit RAS BATH, s’est bien imposé par sa constance, dans la dynamique de l’esprit critique.



Toute chose qui manque terriblement, de nos jours. L’esprit critique, dont fait preuve RAS BATH a positivement aidé à la prise de conscience de la grande majorité de ses concitoyens. ” CHOQUEZ POUR ÉDUQUER ! ” , lançaient la majorité des maliens qui se regroupaient les nuits, devant leurs postes radios pour écouter, celui qui sera appelé le GUIDE.POURRAIT-IL ÊTRE APPRÉCIÉ PAR TOUS ? Non ! Et cela n’est même pas dans l’ordre des humains.



Cependant, il y a un point essentiel d’unanimité. C’est que RAS BATH a pu développer le sens des vrais débats contradictoires. À tort ou à raison, il fait lui-même l’objet de polémiques, mais il a apporté une grande valeur dans la société malienne. À travers ses émissions aux thèmes riches et variés, RAS BATH, s’est toujours distingué, en apportant au moins, une preuve ou un exemple précis, des hypothèses qu’il avance.



Ses arguments et ses raisonnements obéissent également à la cohérence. Il raisonne et même, suscite des réflexions, par ses interrogations sur des zones d’ombres des sujets qu’il traite. Dans ce monde de médias dominé, d’abord par les caractères partisans, chacun y défend ses intérêts. Ensuite, ce monde est victime, des gens aveuglés par les passions et les émotions.



RAS BATH UNE ICÔNE ?



Incontestablement, il est celui qui a ouvert les esprits. Et il a surtout brisé la peur d’exprimer librement ses opinions. Face aux émotions et passions des uns et des autres, RAS BATH a toujours opposé la raison et la force des arguments. Il est constant et fidèle à lui-même, dans ses démarches sur le terrain des médias.



Quoiqu’il en soit, il a le mérite d’avoir toujours pris du recul face à toute situation et tout sujet. Cela a fait donc de lui, une référence !



Monoko Toaly, Expert en Communication et Marketing Politique