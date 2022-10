Finalement que devient le PM Choguel Maiga ? Un curieux silence sur la suite d’un repos forcé ! - abamako.com

Finalement que devient le PM Choguel Maiga ? Un curieux silence sur la suite d'un repos forcé ! Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Le pelican

Cérémonie de lancement de la 28è édition de la campagne nationale de reboisement

Siby, le 02 août 2022. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga a donné à Tabou dans la Commune rurale de Siby, le coup d`envoi officiel de la 28è édition de la Campagne nationale de reboisement dont le thème est: «Une seule terre, agissons ensemble». Tweet

Que devient le Premier ministre Choguel Kokalla MAIGA, qui avait été admis à un repos forcé, depuis le début du mois de juillet ? Pourquoi un si grand SILENCE autour d’un homme qui faisait la Une des médias nationaux et internationaux, pour sa confrontation verbale avec les autorités françaises ? L’homme de l’abandon en plein vol, s’était-il abandonné par les siens en pleine terre ?



Aux premières heures de l’annonce de son repos forcé, ses supporters, certainement sans conviction ni loyauté, s’étaient précipités pour faire vibrer les ondes des médias classiques et sociaux. Ils réfutaient toute idée de maladie et proclamaient sa reprise de service en moins d’une semaine. Du coup, tous ceux qui avaient fait mention de sa maladie, étaient traités de tous les noms nuisibles. Et à la surprise générale, les plus Hautes Autorités, ont pris un décret pour nommer son intérimaire.



Même si cette nomination levait le voile sur le flou d’un repos forcé, l’idée du retour en pleine forme du Premier Ministre, Choguel Kokalla MAIGA, n’était pas écartée. L’on avait donc imaginé que dans un bref délai, imparti à l’intérim, il sera à la Primature. Mais jusqu’à présent, aucune nouvelle, ni aucun signe. Certains disent dans les coulisses qu’il est en rééducation physique ? Était-il finalement tombé malade ?



L’hypothèse de l’accident cardiovasculaire (AVC) n’a pas été prouvée officiellement. Même les responsabilités à la Communication, qui nous avaient rassurés que le PM CHOGUEL MAIGA était bel et bien en repos forcé, n’ont encore rien dit. Bientôt trois mois, sans aucune nouvelle. Pire, tous ces supporteurs ont carrément déserté les réseaux sociaux et ne parlent plus de lui. Bien curieux !



Cette réalité illustre combien de fois les foules ne font la caution d’une politique. Mieux vaut avoir des compagnons, militants et sympathisants fidèles, voire loyaux, quel que soit leur nombre. Personne ne pouvait imaginer que le Premier ministre Choguel MAIGA, dont le monde parlait tant, partout dans le pays, pouvait aussi facilement être oublié. Alors, qui pour nous dire la vérité ?



Une Haute Personnalité du pays, le Premier Ministre, est absent, mais sa population n’a aucune information sur sa vie. Ces derniers jours, quelques rares publications, qui postent juste son image sans aucune explication ni information. Le repos a trop duré. Certains lâchent le mot, en lui souhaitant la meilleure santé.



En tout état de cause, il faut souhaiter qu’il ait la pleine forme !



Monoko Toaly