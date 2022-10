Amadou Ouane sur le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs : « Tout a été fait dans la transparence » - abamako.com

Amadou Ouane sur le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs : « Tout a été fait dans la transparence » Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Le Pays

Recrutement des maîtres-assistants des universités : le Secrétaire général du ministère s`explique

Face à la presse, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Amadou Ouane, est revenu sur le contexte et le processus de recrutements des maîtres-assistants et assistants au titre l’exercice 2022. Même si le Collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et écoles dit déplorer des « irrégularités », tout a été fait, selon le département, dans « la plus grande transparence ».



Le recrutement des professeurs d’universités au titre de l’année 2022 a été fait dans la plus grande « transparence, clarté et équité ». C’est en tout cas ce qui ressort des explications du secrétaire général du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Amadou Ouane, au cours d’un point de presse mardi 11 octobre 2022.



Le contexte



En effet, Amadou Ouane est d’abord revenu sur le contexte du recrutement de 117 enseignants-chercheurs dont 59 maîtres-assistants et 58 assistants.



Selon lui, en 2021, le besoin de nouveaux enseignants-chercheurs est estimé à 1450 dont 747 docteurs (maîtres-assistants) et 703 titulaires du Master (assistants). « Le Gouvernement du Mali, malgré les conjonctures, a mis à la disposition du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au titre de l’exercice budgétaire 2022, un budget d’un montant d’un milliard (1 000 000 000) de F CFA pour le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs. Ce budget permet de recruter 117 enseignants-chercheurs dont 59 maîtres-assistants et 58 assistants », a précisé le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur.



Selon lui, conformément à l’arrêté n°2013-3116/Mesrs-SG du 31 juillet 2013 fixant les conditions de recrutement dans l’Enseignement supérieur, il a été mis en place le Comité de sélection sur titre suivant la décision n°2022-00696/Mesrs-SG du 17 juin 2022 et la commission de supervision et d’organisation du concours suivant la décision n°2022-00695/Mesrs-SG du 17 juin 2022.



Il ressort des explications du secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur que concernant le concours des assistants, 1592 candidatures ont été enregistrées.



En ce qui concerne les détenteurs de doctorat, 316 candidatures ont été reçues par les conseils pédagogiques et scientifiques des institutions d’enseignement supérieur et de recherche.



Le choix n’a pas été fait par hasard. Il a été fait sur la base des critères bien établis, selon le département. Ces critères sont, entre autres : l’expérience dans l’enseignement ; l’expérience dans la recherche ; le nombre de publications dans des revues ayant un Comité de lecture ; le nombre de communications physiques validés par des attestations de participation ; la maîtrise de l’outil informatique ; les distinctions honorifiques ; la correspondance entre le diplôme du postulant et le poste ouvert. « Après une première analyse des dossiers et la présentation d’un pré-rapport, le Comité de sélection a peaufiné le travail par une seconde analyse des dossiers pour s’assurer de l’exactitude des données de sa sélection. C’est au sortir de ce processus collégial minutieux et laborieux que le Comité a validé les résultats qui ont fait l’objet de proclamation suivant le communiqué n°0035/Mesrs-SG du 6 octobre 2022 », a précisé Amadou Ouane.



« Transparence »



Certains enseignants-chercheurs, regroupés au sein du Collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et écoles, ont reproché des irrégularités dans le processus de recrutement au titre de l’année 2022. Il dit avoir constaté des « irrégularités inacceptables, telles que le non-respect du chronogramme de la proclamation des résultats, la perversion des modalités de la mise en place de la commission, le favoritisme et le népotisme sur le choix des postulants, la non-transparence des résultats proclamés ». Des reproches rejetés en bloc par le département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Concernant la mise en place de la commission, Amadou Ouane a précisé qu’ils ont suivi l’arrêté n°2013-3116/Mesrs-SG du 31 juillet 2013 fixant les conditions de recrutement dans l’enseignement supérieur qui indique, selon lui, que la commission sera présidée par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.



S’agissant du chronogramme de proclamation des résultats, le chef de Cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur, Yacouba, a été on ne peut plus clair : « A aucun moment, il n’a été communiqué un chronogramme pour la publication d’un résultat. Il n’y a pas de chronogramme que nous ayons communiqué au grand public. S’il faut du temps pour faire un bon travail, nous allons le faire ».



Pour le département, le processus a été transparent du début à la fin. Ceux qui sont admis, ce sont les plus méritants. « Nous n’avons fait que ce qui est règlementaire. Tout a été fait dans la transparence. Nous assumons le travail qui a été fait dans l’équité. En notre âme et conscience, nous avons fait le travail honnêtement », a soutenu M. Amadou Ouane.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS