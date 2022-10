Avant-projet de la nouvelle constitution : L’espoir d’un État mieux organisé et d’une démocratie rénovée, selon Assimi Goïta - abamako.com

Avant-projet de la nouvelle constitution : L'espoir d'un État mieux organisé et d'une démocratie rénovée, selon Assimi Goïta
Publié le mercredi 12 octobre 2022

© aBamako.com par AS

Remise officielle de l`avant projet de la nouvelle constitution

Bamako, le 11 octobre 2022 le président de la transition a reçu l`avant projet de la nouvelle constitution à koulouba Tweet



Après trois de mois de travail acharné, la Commission de rédaction de la nouvelle constitution (Crnc) a remis hier mardi 11 octobre 2022 l’avant-projet de la Constitution au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce dernier a indiqué que l’espoir des Maliens d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux repose sur », ledit document.



Installé le 12 juillet dernier, la Crnc a remis l’avant-projet de la nouvelle constitution au Président de la Transition.



A sa prise de parole, le président de la Crnc, Fousseyni Samaké, est revenu sur les démarches adaptées tout le long du processus du travail. Ces démarches vont de la consultation des forces vives de la Nation avec à la clé des visites de courtoisie, des correspondances adressées aux partis politiques et aux forces vives de la Nation, des séances d’écoute et d’échanges avec les forces vives et les partis politiques, jusqu’à la création d’un site web permettant aux Maliens de faire leurs propositions.



Le président de la Crnc a, par la suite, salué la contribution des Maliens dans le processus de l’élaboration de ce document combien important pour la vie de la nation du Mali.



En recevant le document, le président de la transition a salué la méthode du travail de la Commission de rédaction de la nouvelle constitution. Et il a indiqué avoir suivi avec beaucoup d’intérêt « les différentes activités » de la Crnc.



Par la suite, le président de la Transition a indiqué que notre « espoir commun d’une démocratie rénovée, ainsi que d’un État mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux » reposent sur cet avant-projet de constitution qui lui a été remis par Fousseyni Samaké.



Aussi, a-t-il profité de l’occasion pour remercier les Maliens qui ont participé massivement et activement au processus en apportant leurs contributions.



B. G



Source : LE PAYS