Assemblées annuelles 2022 du FMI et de la Banque mondiale : Le ministre Sanou porte les orientations des hautes autorités du Mali Publié le mercredi 12 octobre 2022 | Le Pays

Le Ministre de l`Économie et des Finances, M. Alousséni SANOU

Le ministre de l’Économie et des Finances de la République du Mali, M. Alousséni Sanou, participe depuis le 10 octobre 2022, à Washington (USA), aux assemblées annuelles 2022 du FMI et de la Banque mondiale. Il portera lors de cet événement de portée mondiale les orientations du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire.



Du 10 au 16 octobre 2022, se tiennent à Washington (USA) les assemblées annuelles 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.



Réunissant deux fois par an les ministres des finances et du développement de tous les pays, les hauts dirigeants des institutions financières, du secteur privé et des organisations de la société civile, le Mali est représenté par le ministre de l’Economie et des Finances, M. Alousséni Sanou. Parallèlement aux questions de l’ordre du jour liées à la réduction de la pauvreté dans le monde, le développement économique international, les financements, la valorisation du capital humain et le renforcement de la résilience, le ministre malien de l’Economie et des Finances portera également les orientations des plus hautes autorités de la transition en matière de politique économique, financière et budgétaire du Mali. Une occasion qu’il mettra à profit pour rencontrer plusieurs personnalités des institutions de Bretton Woods, notamment le vice-président Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale, le directeur Afrique du FMI, les administrateurs de certains pays au sein de ces deux institutions et les dirigeants de certaines institutions financières comme la Banque ouest-africaine de développement (Boad), la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (Bceao).



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS