L’ambassadeur russe au Mali lors du Comité de suivi de l’Accord d’Alger : ’’Nous avons l’intention de continuer à fournir un soutien intégral à Bamako’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie L’ambassadeur russe au Mali lors du Comité de suivi de l’Accord d’Alger : ’’Nous avons l’intention de continuer à fournir un soutien intégral à Bamako’’ Publié le jeudi 13 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Séance de travail entre une délégation russe et le ministère des Mines

Bamako, le 06 juin 2022 , le ministre des, de l`eau et de l`énergie a reçu une délégation d`opérateurs économiques russes Tweet

Dans son discours à la 46e réunion du Comité de suivi de l’Accord de paix et de réconciliation d’Alger, l’ambassadeur russe au Mali a indiqué que la Russie a l’intention de continuer à participer aux efforts internationaux en vue d’un règlement interne de la crise au Mali, en continuant à fournir un soutien intégral à Bamako. Ci-dessous un extrait de son discours.







Madame et Monsieur,



Nous nous félicitons de la reprise des réunions régulières du Comité de suivi de l’accord de paix et de réconciliation d’Alger. La réunion de niveau décisionnel en août et la réunion de haut niveau en septembre de cette année ont servi à relancer les travaux de ses sous-comités notamment du sous-comités défense et sécurité, et du sous-comité affaires politiques et institutionnelles.







La situation sécuritaire au Mali reste préoccupante. Nous prenons note des succès remportés par les forces armées maliennes dans leurs opérations antiterroristes.







Nous pensons qu’il est important à ce stade de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’administration locale reviennent progressivement dans les régions du pays.







Il est aussi important de prendre des mesures pour parvenir à l’unité politique interne et de mener des réformes politiques de manière consensuelle et dans un délai convenu. A cet égard, nous saluons l’engagement de toutes les parties signataires en faveur du dialogue et de la coopération dans le cadre des différents mécanismes de l’accord d’Alger, y compris le processus de désarmement de démobilisation et de réintégration . Nous sommes convaincus que les engagements pris seront mis en œuvre par toutes les parties du processus de paix.







La partie russe affirme son intention de continuer à participer aux efforts internationaux en vue d’un règlement interne au Mali, le Mali souverain jouant le rôle principal. Nous avons l’intention de continuer à fournir un soutien intégral à Bamako...."





Extrait de M.S