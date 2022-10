AIGE :Les 15 membres du collège nommés - abamako.com

AIGE :Les 15 membres du collège nommés Publié le jeudi 13 octobre 2022 | L'Essor

© aBamako.com par DR

Tirage au sort des représentants des partis politiques et organisations de la société civile au collège de l`AIGE

Bamako, le 22 août 2022. Le tirage au sort des représentants des partis politiques et organisations de la société civile au collège de l`Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) a été effectué au Centre des Conférences de Bamako (CICB).

Par le décret n°2022-0609 du 12 octobre 2022, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a nommé les membres du collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE).







Pour les représentants des pouvoirs publics, les trois membres choisis par le chef de l’État sont le général Siaka Sangaré, Me Moustapha et Mme Cissé Nana Sanou. Salia Samaké a été désigné par le Premier ministre. Brahima Fomba (professeur de Droit public) et Komon Sanou (administrateur civil) sont les représentants du Conseil national de Transition (CNT). Souleymane Sinayogo (magistrat) est le représentant du Haut conseil des collectivités et Ousmane Traoré a été désigné par le Conseil économique, social et culturel.



Concernant les quatre représentants des partis politiques, il s’agit de Mme Oumou Dicko (Rassemblement malien pour le Travail, RAMAT-PARTI RAHMA); Mme Dao Hawa Kanté (Alliance malienne pour le travail, AMAT); Salomon Ongoïba (Alliance pour la promotion et le développement du Mali, APDM) et Harouna Cissoko (Front uni pour la démocratie et le changement, FUDEC).

Les trois représentants de la Société civile sont Mme Djénébou Diakité (Forsat civile) ; Fily Moussa Kanté (RECOTRADE) et Sékou Coulibaly (Collectif des régions non opérationnelles, CRNOP).