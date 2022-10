Conditions de vie et de travail : Amélioration annoncée pour le personnel fonctionnaire des Entrepôts Maliens - abamako.com

Conditions de vie et de travail : Amélioration annoncée pour le personnel fonctionnaire des Entrepôts Maliens Publié le jeudi 13 octobre 2022

Bonne nouvelle pour le personnel fonctionnaire des Entrepôts maliens (EM) dans les ports de transit. Ces fonctionnaires vont jouir de la correction des insuffisances et lacunes décelées dans l’application du Décret n°2014-100/P-RM du 20 février 2014 fixant la valeur indiciaire et les avantages accordés à eux. Un projet de décret a été adopté dans ce sens au conseil des ministres du mercredi 12 octobre 2022.



« Sur le rapport du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant modification du Décret n°2014-100/P-RM du 20 février 2014 fixant la valeur indiciaire et les avantages accordés au personnel fonctionnaire des Entrepôts Maliens dans les ports de transit. » a indiqué le compte rendu de la réunion. Ce communiqué précise ensuite que les entrepôts dans les ports de transit sont des services extérieurs chargés entre autres de la gestion des installations portuaires mises à la disposition du Mali et le contrôle de leur exploitation ; de la coordination des activités de transport et de transit des marchandises en provenance et à destination du Mali. Ils assurent également le suivi des accords de coopération en matière de transport et de transit ainsi que l’assistance aux chargeurs.





