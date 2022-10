Retard dans les travaux d’entretien routier en cours au Mali: Le ministre en charge des transports siffle la fin de la récréation. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retard dans les travaux d’entretien routier en cours au Mali: Le ministre en charge des transports siffle la fin de la récréation. Publié le jeudi 13 octobre 2022 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Lancement des travaux d`entretien routier de l`année 2015

Bamako, le 13 avril 2015. Le ministre de l`Equipement, des Transports et du Désenclavement a procédé à la cérémonie de lancement des travaux d`entretien routier de l`année 2015. Tweet

Avec un état d’avancement des travaux estimé à 10%, pour un délai consommé de 90% pour certaines entreprises engagées pour ces travaux, il y a suffisamment de quoi siffler la fin de la récréation. C’est désormais chose faite avec l’enclenchement du processus de résiliation des marchés en exécution par des entreprises défaillantes. La communication de cette décision a été faite par le ministre chargé du dossier au conseil des ministres du mercredi 12 octobre 2022.



Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’entretien routier, le ministère des Transports et des Infrastructures avait lancé le Programme spécial 2021 des travaux d’entretien routier dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti et le District de Bamako et le Programme des travaux d’entretien des routes d’intérêt national.



L’exécution de ces programmes a mobilisé d’importantes ressources financières qui ont permis de réaliser des travaux de redimensionnement, de curage de certains ouvrages d’assainissement et d’entretien exceptionnel de certaines voies.



Malgré la disponibilité des ressources, l’exécution des deux programmes n’est pas satisfaisante.



Les bureaux d’ingénieurs recrutés pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux se sont montrés défaillants par le faible niveau du personnel mobilisé sur les chantiers, dans l’accomplissement de la mission et par leur incapacité à affirmer l’autorité sur les entreprises chargées d’exécuter les travaux.



Compte tenu de l’urgence de terminer ces travaux et d’abréger la souffrance des populations, le ministère des Transports et des Infrastructures a décidé de résilier les contrats des entreprises dont les défaillances sur les chantiers ont été dûment établies par constat d’huissier. Il sera confié d’urgence l’exécution des travaux à d’autres entreprises qui ont montré leur capacité, conformément aux procédures fixées par le Code des marchés publics. Enfin, le département a aussi décidé de pourvoir d’urgence, à l’aide des ressources humaines disponibles au sein des Services, au contrôle technique requis pour s’assurer de l’exécution des travaux d’entretien routier dans les règles de l’art.



ANDROUICHA