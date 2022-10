Éligibilité à la Présidence du Mali: l’avant-projet de Constitution écarte tout candidat ayant une double nationalité - abamako.com

Éligibilité à la Présidence du Mali: l'avant-projet de Constitution écarte tout candidat ayant une double nationalité

L'avant-projet de Constitution du Mali écarte désormais la candidature des hommes politiques qui disposent d'une double nationalité.

Dans son article 46, ce texte stipule que "Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et ne posséder aucune autre nationalité à la date de dépôt de la candidature.

En plus, l'avant-projet de Constitution indique qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président de la République.

Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature et être apte à exercer la fonction de président de la République.



