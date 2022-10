Assemblées annuelles 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale : Le ministre Sanou à Washington pour défendre les intérêts du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Assemblées annuelles 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale : Le ministre Sanou à Washington pour défendre les intérêts du Mali Publié le jeudi 13 octobre 2022 | Le 22 Septembre

Tweet

Le ministre de l’Économie et des Finances et gouverneur du Groupe de la Banque mondiale au Mali M. Alousséni SANOU participe aux Assemblées annuelles 2022 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent en présentiel du 10 au 16 octobre 2022 aux sièges des deux institutions à Washington (USA).



Après la réunion de cadrage qui s’est tenue à l’ambassade du Mali à Washington, le lundi 10 octobre 2022, en présence de l’Ambassadeur du Mali aux Etats Unis Son Excellence M. Sékou BERTHE, le ministre de l’Economie et des Finances et sa délégation ont eu, une séance de travail avec l’administrateur-pays (représentant du Mali au Conseil d’administration de la Banque mondiale) M.Alphonse Ibi KOUAGOU et son suppléant M. Abdoul Salam Bello Boubacar.



Cette rencontre a permis de partager avec eux les orientations des plus hautes autorités du Mali et les priorités du gouvernement afin de mieux les conforter dans leur rôle de promotion et de défense des intérêts du Mali au sein de l’institution.



Il a été rappelé à cette occasion les trois principes de base du Gouvernement dans les relations bilatérales et multilatérales notamment le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la défense des intérêts de la population dans toutes les décisions politiques, économiques et sociales.



Source CcomMEF