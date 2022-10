« Tafe Fanga, » le pouvoir du pagne : Sortir de certains stéréotypes envers les femmes - abamako.com

News Société Article Société « Tafe Fanga, » le pouvoir du pagne : Sortir de certains stéréotypes envers les femmes Publié le jeudi 13 octobre 2022 | Le 22 Septembre

« Tafé Fanga » (Pouvoir du Pagne) est un projet de création et de diffusion de la pièce de théâtre du même titre. Une pièce écrite par Jeanne Diama. Elle est une forme de tribune qui veut montrer la place et l’apport de la femme et donner vie à sa voix dans la société.



Le projet a démarré en 2019-2020 avec l’écriture de la pièce « Les Francophonies » des écritures à la scène à Limoges. Cette résidence d’écriture est suivie en 2021, par une résidence de recherche pour la mise sur scène de la pièce à Grenoble et à Limoges (rencontre et lectures). 2022 et 2023 sont dédiés à la création du spectacle et à sa circulation en France et en Afrique.



Deux langues sont utilisées dans la mise en scène de cette pièce (Français et Bambara). Ce choix, permettra, selon les initiateurs, de toucher un maximum de public. Cela permettra également de faire comprendre aux personnes non scolarisées que des luttes sont menées pour elles dans toutes les langues du monde.



Montrer une autre image de la femme



A travers ce projet, les initiateurs entendent montrer une autre image de la femme. Une image toute autre, celle d’une femme forte qui subit des violences de tous genres, qui encaisse. Cette initiative veut également mettre en place de meilleures conditions pour donner vie à la voix de la femme dans la société. La prise de conscience des femmes et aussi des hommes dont les actes (leurs paroles, leurs regards) causent tant de souffrances aux femmes. Ce qui pourrait constituer un frein à l’épanouissement personnel et professionnel de celles-ci.



« Tafé Fanga » touche un problème crucial dont souffrent les femmes à travers des stéréotypes conçus par la société, afin de les maintenir dans une profonde soumission. Cette pièce permettra de lever le voile sur la question, montrer le sacrifice consenti par la femme, reconnaitre ses efforts et aller vers un éveil de conscience pour appréhender les choses autrement.



Zakariahou ALHOUSSEINI



Notre Voie