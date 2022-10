Résultats du recrutement des assistants et des maîtres-assistants de l’enseignement supérieur : Le CDVUIESM rejette, le département maintient - abamako.com

Résultats du recrutement des assistants et des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur : Le CDVUIESM rejette, le département maintient Publié le jeudi 13 octobre 2022 | Le 22 Septembre

© Autre presse par dr

Recrutement des maîtres-assistants des universités : le Secrétaire général du ministère s`explique

La confiance ne semble plus être de mise entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et écoles supérieures du Mali (CDVUIESM), après la proclamation définitive des résultats relatifs au recrutement des assistants et des maîtres-assistants de l’enseignement supérieur.



Le CDVUIESM, à travers un communiqué enregistré sous le numéro n° : 0 0 1 /CDVUIEM/ 2022, publié et posté sur les réseaux sociaux, ce lundi 10 septembre 2022, dénonce des irrégularités ayant entassé la procédure de sélection dudit recrutement. Ces irrégularités ont trait au non-respect du chronogramme de la proclamation des résultats ; à la perversion des modalités de la mise en place de la commission ; au favoritisme et népotisme sur le choix des postulants et la non-transparence des résultats proclamés. Et le jour suivant, le même collectif a tenu un point de presse, vers le petit pour encore décrier le favoritisme dans ce récrutement.



En raison de ces griefs signalés dans la procédure de sélection, le département en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s’est trouvé dans l’obligation de réagir. Et il l’a fait à travers une conférence de presse animée par le secrétaire général, Pr Amadou Ouane. C’était ce mardi 11 septembre 2022 dans le bâtiment abritant ledit ministère.



Le secrétaire général, parlant de transparence dans la procédure, dira qu’auparavant, un comité a été mis en place pour établir des critères qui ont permis de sélectionner les enseignants – chercheurs. Ces critères prenaient en compte : l’expérience dans l’enseignement ; l’expérience dans la recherche : le nombre de publications dans des revues ayant été lu par un comité de lecture :



A ces critères, s’ajoutaient aussi, le nombre de communications physiques validées par des attestations de participation ; la maîtrise de l’outil informatique ; les distinctions honorifiques et la correspondance entre le diplôme du postulant et le poste ouvert. Après une première analyse des dossiers et la présentation d’un pré – rapport, le Comité de sélection a peaufiné le travail par une seconde analyse des dossiers pour s’assurer de l’exactitude des données de sa sélection .



A noter que, c’est au sortir de ce processus collégial minutieux et laborieux que le Comité a validé les résultats ayant fait l’objet de proclamation suivant le communiqué n ° 0035 / MESRS – SG du 6 octobre 2022.



Diakalia M Dembélé