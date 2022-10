Ecole de Guerre du Mali : Sortie de la première promotion - abamako.com

Ecole de Guerre du Mali : Sortie de la première promotion Publié le jeudi 13 octobre 2022

La cérémonie de sortie de la première promotion de l’Ecole de Guerre du Mali (EGM) a eu lieu le jeudi 13 octobre 2022, dans l’enceinte de ladite Ecole sise à Badalabougou. Elle était présidée par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio CAMARA accompagné de certains ministres. L’évènement a également enregistré la présence des membres du CNT, du Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, des Chefs d’Etats-majors, des Directeurs de Services, des diplomates accrédités au Mali et des partenaires.

Ils étaient 20 stagiaires à recevoir des mains du ministre de la Défense et des Anciens Combattants leurs diplômes et insignes marquant ainsi la fin de leur formation. Les diplômes étaient le Brevet d’Enseignement Militaire Supérieur de deuxième degré et le Master en Stratégie Défense, Sécurité et Développement.



Le Commandant de l’Ecole de Guerre du Mali, le Général de Division Oumar DAO a fait savoir que durant 11 mois de scolarité, les stagiaires ont suivi avec assiduité les études supérieures interarmées de défense prévues dans un programme d’enseignement qui présente 03 caractéristiques essentielles : la première est relative à la pertinence des grands domaines d’enseignement. La deuxième concerne le contenu de l’enseignement universitaire au sein de l’Ecole. Et la troisième s’inscrit dans la prise en compte des réalités africaines, maliennes en particulier.